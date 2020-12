Shakira revela la verdadera razón por la que no se ha casado con Gerard Piqué 

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Shakira y Gerard Piqué son una de las parejas más sólidas del mundo, no solo del fútbol, sino del entretenimiento en general.

La cantante y el defensa del Barcelona tiene un vínculo de más de diez años, del que nacieron dos hijos. Sin embargo, la famosa pareja nunca se casó.

Shakira y Piqué se conocieron en la grabación del video de “Waka Waka”, el tema de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 y si bien en ese momento no se conectaron, fue gracias al clip que comenzó su vínculo amoroso.

“Para mí, fue muy impactante. Tuve que bailar”, dijo Gerard Piqué en entrevista con 60 Minutes, a lo que Shakira respondió: “Bueno, eso no es bailar”.

“No. No. Tuve que… Tuve que hacer algo, algo, algo de movimiento. Sí”. – “Hiciste un poco de eso, del waka”, replicó Shakira.

Watch Bill Whitaker's interview with Shakira that took place before her big show with Jennifer Lopez at February's Super Bowl: https://t.co/M6TIBI0CSo — 60 Minutes (@60Minutes) December 28, 2020

Pero ese cameo de un segundo fue suficiente para llamar la atención de Shakira.

“Yo no era fanática del fútbol, ​​así que no sabía quién era él. Pero cuando vi el video, pensé: ‘Hmm. Ese es un poco lindo’. Y luego alguien decidió presentarnos”.

El periodista Bill Whitaker posteriormente le preguntó a la pareja por qué no están casados, y Shakira respondió que teme al matrimonio.

“Para decirte la verdad, el matrimonio me asusta. No quiero que me vea como la esposa. Preferiría que me viera como su novia”. Gerard Piqué agregó: “La novia”.

“Exactamente. Su amante, su novia. Como un fruto prohibida, ¿sabes? Quiero mantenerlo alerta. Quiero que piense que todo es posible dependiendo del comportamiento”.