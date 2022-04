Rosalía tapa sus senos con las manos y anuncia su “Motomami World Tour”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La española Rosalía sale de gira con Motomami World Tour y lo anunció quitándoselo todo y tapando sus senos con sus manos. La novia de Rauw Alejandro visitará algunos puntos en Estados Unidos y Europa y gran parte de Latinoamérica, donde la esperan con ansias. Las entradas estarán a la venta a partir del viernes 22 de abril a las 10 de la mañana hora local en www.rosalia.com, donde también pueden revisar las fechas y ciudades confirmadas para cada presentación.

Rosalía se ha consolidado como una fuerza a tener en cuenta en la música en vivo con un espectáculo hipnotizante y electrizante en la gira que lleva el nombre de su más reciente trabajo discográfico “MOTOMAMI”, según indicó la revista Billboard. La ganadora de ocho premios Grammy y de un Grammy Latino, ha anunciado su primera gira mundial de 46 conciertos en 15 países este año. Producido por Live Nation, el Motomami World Tour comienza en julio en Almería, España, en el Recinto Ferial de Almería, haciendo paradas en Barcelona, Madrid, Ciudad de México, São Paulo, Santiago, Nueva York, Toronto, Chicago, Los Ángeles, Miami, Milán, Ámsterdam, Londres y más, antes de terminar en París, Francia, en el Accor Arena el 18 de diciembre. View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

La gira celebrará el aclamado nuevo álbum de Rosalía, Motomami, y, junto con muchos de sus ya conocidos éxitos rompedores, dará vida a su visión, para los fans de todo el mundo. Después de un intenso proceso creativo de tres años lleno de increíble atención a los detalles artísticos, y una amplia selección de medios de comunicación mundiales que ya lo han establecido como “uno de los álbumes más esperados de 2022”, Motomami ha proporcionado un álbum expansivo y fuera de lo común que busca borrar las líneas convencionales anteriores que definen diferentes culturas, géneros, roles de género y más, proporcionando un autorretrato de dualidad musical moderna y profundamente personal de una joven fuerte, innovadora y orgullosamente femenina que nos lleva a un viaje musical seductor y multifacético. View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

Como resultado, Motomami debutó en el número 1 de la lista global de álbumes de Spotify (un logro inédito para un artista español), obtuvo el mejor debut en la lista de Billboard de cualquier álbum latino de 2022 y logró la calificación más alta de Metacritic (95) de cualquier álbum publicado este año. Junto con el lanzamiento, Rosalía también supervisó personalmente la innovadora y ampliamente elogiada producción de las actuaciones en Saturday Night Live, y un TikTok Live, el primero de su clase, que atrajo a tres millones de espectadores, al tiempo que se creó aún más expectación por la producción de su gira completa.

A continuación las fechas y ciudades del Motomami World Tour 2022:

Miércoles 06 de julio – Almería, España – Recinto Ferial de Almería

Sábado 9 de julio – Sevilla, España – Estadio La Cartuja

Mar Jul 12 – Granada, España – Plaza de Toros

Jue Jul 14 – Málaga, España – Marenostrum

Sáb 16 Jul – Valencia, España – Auditorio Marina Sur

Mar Jul 19 – Madrid, España – WiZink Center

Miércoles 20 de Julio – Madrid, España – WiZink Center

Sábado 23 de julio – Barcelona, España – Palau Sant Jordi

Domingo 24 de Julio – Barcelona, España – Palau Sant Jordi

Miércoles 27 de julio – Bilbao, España – Bilbao Exhibition Centre BEC

Viernes 29 de julio – A Coruña, España – El Coliseo

Lun 1 agosto – Palma, España – Son Fusteret

Dom 14 agosto. – Ciudad de México, México – Auditorio Nacional

Miércoles 17 de agosto – Guadalajara, México – Auditorio Telemex

Viernes 19 de agosto – Monterrey, México – Auditorio CitiBanamex

Lun 22 de agosto – Sao Paulo, Brasil – Tom Brasil

Jue 25 de agosto. 25 – Buenos Aires, Argentina – Arena Movistar

Dom 28 ago – Santiago, Chile – Movistar Arena

Mié, 31 de agosto – Bogotá, Colombia – Movistar Arena

Sábado 3 de septiembre – La Romana, República Dominicana – Anfiteatro Altos De Chavón

Viernes 9 de septiembre – San Juan, Puerto Rico – El Coliseo

Jueves 15 de septiembre – Boston, MA – MGM Music Hall at Fenway

18 de septiembre – Nueva York, Nueva York – Radio City Music Hall

Lunes 19 de septiembre – Nueva York, Nueva York – Radio City Music Hall

Viernes 23 de septiembre – Toronto, Canadá – Budweiser Stage

Lunes 26 de septiembre – Washington, D.C. – The Anthem

Miércoles 28 de septiembre – Chicago, Illinois – Byline Bank Aragón Ballroom

Domingo 2 de octubre – San Diego, California – Cal Coast Credit Union Open Air Theatre

Mar 4 de octubre – San Francisco, California – Bill Graham Civic Auditorium

Viernes 7 de octubre – Inglewood, California – YouTube Theater

Sábado 8 de octubre – Inglewood, California – YouTube Theater

Miércoles 12 de octubre – Houston, Texas – 713 Music Hall

Viernes 14 de octubre – Irving, Texas – The Pavilion at Toyota Music Factory

Lunes 17 de octubre – Atlanta, Georgia – Coca-Cola Roxy

Sábado 22 de octubre – Miami, FL – iii Points Festival

Viernes 25 de noviembre – Oporto, Portugal – Pavilhão Rosa Mota

Domingo 27 de noviembre. – Lisboa, Portugal – Campo Pequeno

Jue Dic 1 – Milán, Italia – Mediolanum Forum

Domingo 4 de diciembre – Berlín, Alemania – Velodrom

Miércoles 7 de diciembre – Dusseldorf, Alemania – Mitsubishi Electric Hall

Sábado 10 de diciembre – Amsterdam, Países Bajos – AFAS Live

Lun 12 de diciembre – Bruselas, Bélgica – Forest National

Jue 15 de diciembre – Londres, Reino Unido – The O2

18 de diciembre – París, Francia – Accor Arena

Aquí es dejamos el videoclip de “Motomami”, el cual Rosalía estrenó hace pocos minutos con el anuncio de tour mundial.

