“Motomami” de Rosalía no gusta en España y su novio Rauw Alejandro saca las garras ante las críticas

En España no ha gustado nada lo que ha mostrado la cantante Rosalía de su disco “Motomami“. Sin embargo, en Estado Unidos la promoción de su disco parece ir viento en popa. De hecho estuvo de invitada en el programa nocturno de Jimmy Fallon y también en el aclamado “Saturday Night Live“. Sin embargo, su novio y también cantante del Género Urbano, Rauw Alejandro ha sacado las garras por su novia.

A pesar de haber lanzado casi de manera seguida sus temas “La Fama” y “Chicken Teriyaki“, Rosalía no parece estar recibiendo buenos comentarios por su disco “Motomami”. Pero no solo su música está en el ojo del huracán, sus también atuendos han otros que se han llevado las duras críticas, sobre todo por vestir un edredón nórdico de la firma Marc Jacobs en una de sus presentaciones. Además, la han tildado de egocéntrica en las redes sociales por lo que su novio, Rauw Alejandro, sacó las garras en su defensa. View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

El puertorriqueño Rauw Alejandro se hizo sentir en las redes sociales ante las críticas y memes que ha recibido Rosalía: “Y lo más cab*** es que el 95 por ciento de toda esa creación solo fue ella. Ella es un genio y una artista completa. “Motomami” es un mood, los sonidos y las melodías están en otro nivel. No hay ni latino, ni gringo con ese sonido…”, dijo el reguetonero defendiendo a la mujer que le robó el corazón. Y lo mas cabron es q el 95% de toda esa creación solo fue ella. She is a genius. A complete artist. 🧠 💯— R A U W A L E J A N D R O (@rauwalejandro) March 14, 2022

Además, Rauw Alejandro sacó a relucir el dinero que está haciendo en los Estados Unidos la cantante con este nuevo trabajo discográfico que llamó “Motomami”. “Ellos hateando, nosotros facturando”, digo el reguetonero, cosa que los seguidores de Rosalía no se tomaron muy bien. “Precisamente ese es el problema, que solo piensan en dinero y no en calidad musical” y “Más bien deberá buscar productor. No es ni la sombra de lo que mostró al principio”, se pudo leer por parte de los internautas en la publicación de Twitter de Rauw. Ellos hateando, nosotros facturando. 🤣🤪— R A U W A L E J A N D R O (@rauwalejandro) March 14, 2022

Habrá que esperar a ver qué más trae este disco. Por lo pronto, nosotros les dejamos el videoclip de “Chicken Teriyaki” para que saquen ustedes, nuestros lectores, sus propias conclusiones.

