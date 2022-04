Rauw Alejandro triunfa en Nueva York y Rosalía se derrite de amor

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El cantante boricua Rauw Alejandro ha consagrado su carrera en el género urbano con un lleno total en Barclays Center de Nueva York, donde dio el que ha sido el concierto más importante para el reggaetonero. Por su puesto, su novia la también cantante Rosalía, estuvo muy cerquita y simplemente se derritió de amor ante el éxito de su compañero.

Rauw Alejandro ofreció un espectáculo con una producción trabajad y sobre todo muy cuidada ante un público tan exigente como lo es el de la ciudad de Nueva York. Tras bambalinas su apoyo y compañera, Rosalía, que como se dejó ver en fotos botó la baba por Rauw. El reguetonero se se paseó por sus éxitos y presentó unas complejas coreografías. Esto sin mencionar que sus fans no pararon de lanzarse sostenes y calzones. Por supuesto, Rosalía previamente marcó su territorio con un beso de la buena suerte. View this post on Instagram A post shared by RA’ RAUW🦊🉐 (@rauwalejandro____)

“Es maravilloso e increíble que estén aquí, haciendo este show, compartiendo todo esto con la gente”, fueron las palabras de apoyo de Rosalía tanto a su amor como a todo el equipo de trabajo del mismo. Rauw Alejandro dio inicio a su concierto en Nueva York desde una plataforma elevada. Nada que envidiarle a ningún otro espectáculo de Broadway. View this post on Instagram A post shared by RA’ RAUW (@rauwalejandro)

Aunque Rauw fue sin duda el protagonismo absoluto de la velada, el astro de la música, de 29 años, no dudó en hacer varios guiños al nuevo disco de Rosalía, el aclamado ‘Motomami‘, a través de sus prendas. El intérprete se presentó en el pabellón neoyorquino, antes y después del espectáculo, con camisetas y sudaderas en los que aparecían algunos de los temas del mencionado álbum, como ‘Hentai‘ y ‘Saoko‘, así como el nuevo logo de Rosalía.

