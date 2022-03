Rosalía habló sobre su nuevo álbum “Motomami”, en el que muestra su lado más “inocente y juguetón”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Rosalía, de 28 años, reveló que su nuevo material discográfico Motomami, que se estrenará el viernes 18 de marzo, está compuesto por temas “más personales” a los que sus seguidores están acostumbrados, ya que muchos de ellos revelan su lado más “inocente y juguetón”.

Durante una entrevista con Apple Music, la cantautora española dijo que Motomami es un disco en el que se permitió mostrar su sentido del humor. “Siento que no he hecho esto en otros álbumes, que esos fueron mucho más serios, si eso tiene sentido. Y creo que en éste me dije: ‘Realmente quiero encontrar una manera de permitir que mi sentido del humor esté presente’”.

La artista detalló que reflexionó sobre su perspectiva cuando era niña, por lo que decidió explorar esa parte juguetona y plasmarla en este disco. “Solía ser muy así cuando era niña y me dije: ‘¿Por qué me olvidé de que soy muy juguetona?’ Así que pensé que debía incluir esa parte de mí en un nuevo disco”. La ganadora del Grammy dijo que Motomami será una combinación entre un álbum conceptual y el intento de plasmar un autorretrato de sí misma.

Aunque el álbum contará con colaboraciones de estrellas como The Weeknd y Tokischa, Rosalía afirmó que otra cara famosa fue su estrella favorita para trabajar. “Voy a ser sincera, mi favorito para trabajar fue la primera persona que me dio una oportunidad en Estados Unidos. Y ese es Pharrell. Me siento muy agradecida de que haya una parte de él en este álbum. Pasé mucho tiempo con él en el estudio y es muy especial lo libre que es”.

Así como Rosalía dijo que le gusta explorar un lado divertido, también lo hace Pharrell, a quien calificó como “una persona muy juguetona. Es muy divertido en la forma en que hace música, se ve, se nota, incluso con su voz, juega con ella. Utiliza su voz como un instrumento de muchas maneras diferentes y es muy bonito verlo trabajar, es inspirador y aprendo mucho. No sólo porque es un gran escritor, sino porque es un gran productor. Además, es divertido estar con él. No paro de reír cada vez que estamos juntos. Es el mejor. Es simplemente el mejor”. El álbum incluye los temas “SAOKO”, “La fama”, “Chicken teriyaki”, “Sakura” y “Hentai”, con los que la cantante muestra su lado creativo y excéntrico.

