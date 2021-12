Rosalía, sin pantalones y con botas altas, presumió de una exquisita cena

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Si hay alguien que tiene una belleza natural, esa es la española Rosalía, quien no para de presumir sus encantos en las redes sociales. Sobre todo sus particulares y muy sexys atuendos. Esta vez, Rosalía se quitó los pantalones y se dejó solo una franela blanca y unas botas altas rosadas y de encajes mientras disfrutaba de una deliciosa cena.

La cantante no ha dejado de mostrar su amor y relación con el también cantante Rauw Alejandro, con quien anda de mano agarrada todo el tiempo. Pero eso no excusa para seguir mostrando sus explosivos atributos. Rosalía, muy quitada de la pena, se quedó sin pantalones pero solo para mostrar el particular diseño de sus botas altas y rosadas. De hecho, se volteó para que vieran cómo eran las mismas por la parte de atrás. Esto fue motivo para que todo el mundo recalcara que la misma andaba sin pantalones y su franela casi lograba tapaba lo justo y necesario.

La cantante sigue produciendo música y su novio, Rauw Alejandro no para de presumirlo. De hecho dijo que lo más admira de ella es lo dedicada que es a su carrera: “Ella canta, compone, produce. Está en cada detalle y eso me ayuda mucho. Siempre me da un buen consejo sobre qué hacer…”, ha dicho el reguetonero sobre la española.

Hace poco fue Rauw Alejandro el que recibió un premio por parte de Los 40 Principales y Rosalía lo acompañó luciendo despampanante con un vestido transparente que dejaba ver su calzón. De hecho fue ella la encargada de dar a conocer que Rauw era el ganador en esa categoría.

