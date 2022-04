Con looks que dieron de qué hablar, Rosalía y Rauw Alejandro desfilan muy cariñosos por Nueva York

Click to share on Facebook (Opens in new window)

En medio del éxito obtenido en su gira por Estados Unidos, el cantante Rauw Alejandro decidió escapar de la rutina y disfrutar de un romántico paseo de la mano de su novia, la también cantante Rosalía.

La pareja del momento hizo frente al frío y salió a caminar por las calles de Nueva York, hecho que quedó capturado gracias a las cámaras de decenas de paparazzi que se dieron cita en el lugar.

Para su escapada, la cantante lució una sudadera oversized y unas botas blancas de cuero con las que dejó al descubierto sus kilométricas piernas. Dicho atuendo fue acompañado con un maquillaje y peinado natural.

Por su parte, el intérprete de “Me gusta todo de ti” eligió un total black look compuesto por unos joggers y playera que completó con un abrigo largo. Su calzado constó de unos tenis blancos.

Esta salida romántica surge a solo unos días de que Rauw Alejandro consagrara un lleno total en Barclays Center de Nueva York, considerado el concierto más importante de su carrera.

Por supuesto, Rosalía no se perdió este logro de su compañero y tal como se vio a través de diversas fotografías y videos de la noche, no hizo más que llenar al cantante de besos y palabras de apoyo: “Es maravilloso e increíble que estén aquí, haciendo este show, compartiendo todo esto con la gente”. View this post on Instagram A post shared by RA’ RAUW🦊🉐 (@rauwalejandro____)

Sin embargo, el apoyo no solo surgió por parte de la cantante española, pues el astro de la música de 29 años, no dudó en hacer varios guiños al nuevo disco de Rosalía, ‘Motomami’, a través de las prendas que portó.

