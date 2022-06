Gerard Piqué no pudo entrar a la casa de Shakira. Se tuvo que ir y regresar más tarde

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Aunque todos los paparazzis andan al acecho de la historia entre Gerard Piqué y Shakira. Ellos parecen no tener relación alguna. El jugador del FC Barcelona fue a la casa de la colombiana y al parecer, se encontró con que no le dieron acceso. No pudo entrar, así que el mismo dio la vuelta, se fue y volvió más tarde encontrándose a su regreso con la estrella de “Hip’s Don’t Lie” dentro de su furgoneta. Pero ni se hablaron.

Al parecer, Gerard Piqué fue a casa de Shakira a buscar a sus hijos para llevarlos al colegio. Cuando llegó se le vio en el celular, pero no pudo entrar al estacionamiento y no le abrieron. Sin embargo, regresó luego y se encontró que Milan y Sasha estaban dentro de la furgoneta de la cantante. Los mismo bajaron de ahí y se subieron al auto de su papá.

Al que sí atendieron, pero tampoco dejaron entrar a la casa fue al abogado de Gerard Piqué que le entregó una carta a la asistente de Shakira y le entregó una juramentación del escritorio jurídico del deportista. Al parecer, la batalla por la custodia de los hijos continúa. View this post on Instagram A post shared by Jordi Martin (@jordimartinpaparazzi)

Por otro lado, el corresponsal de El Gordo y La Flaca, Jordi Martin, asegura que Gerard Piqué tiene desde diciembre con su supuesta amante y que la misma es muy parecida a Shakira. Sin embargo, aún no existe foto de la tercera en discordia. La que se pensaba que era dio unas declaraciones a un medio español y amenazó con demandas si usaban su nombre. Cree que la ligaron a todo esto para despistar a la prensa de quién es en realidad.

Por otro lado, Shakira tuvo que acudir a al policía con su hermano. Esto, luego que un acosador pintara el frente de su casa y le dejara un mensaje en el que le proponía matrimonio. Por supuesto, la colombiana se alarmó y tomó cartas en el asunto. View this post on Instagram A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

Gerard Piqué por su parte también fue víctima de una fan. El futbolista estaba en una conferencia y una mujer se acercó y le pidió una fotografía para su hijo. Como el mismo se negó, la fan se vengó de él y publicó una foto junto a una rubia. Se pudo conocer luego que no tiene relación Piqué sino que era una asistente más a dicha conferencia. View this post on Instagram A post shared by La Lengua 🤪😜😛😋😝CHIZMES (@lalenguateve)

Mientras la separación es cada vez más evidente y este par comienza a hacer vida por separado, Shakira sigue sumando éxitos musicales. Recientemente estrenó un videoclip junto a Black Eyed Peas y David Guetta llamado “Don’t Your Worry” y el mismo cuenta con 14 millones de reproducciones en Youtube en menos de una semana.

