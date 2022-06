Shakira se quita la ropa interior para bailar y comienza a seguir a Henry Cavill en Instagram

Click to share on Facebook (Opens in new window)

En medio de los rumores de separación de de Gerard Piqué y Shakira, la colombiana causó furor en el reality de baile de NBC, “Dancing With Myself“ al quitarse la ropa interior para bailar uno de los “challenge” que crea para el show y usar unos pantalones que la dejaron en evidencia. Pero además comenzó a seguir en Instagram a Henry Cavill, uno de los más guapos intérpretes de Superman.

Con unos pantalones azules de aberturas a los lados, Shakira dejó claro que probablemente no solo se deshaga de su marido, el central de FC Barcelona, Gerard Piqué, sino de su ropa interior también. De hecho, lo hizo para uno de los bailes en su nuevo reality de baile. Sin embargo, otro hecho llamó llamó la atención de los fans en medio de la revolución que ha causado su supuesta separación del catalán. Shakira comenzó a seguir a Henry Cavill en Instagram. View this post on Instagram A post shared by La Chismería (@lachismeriamx)

Recordemos que hace unos días, el propio actor de Superman estaba siendo entrevistado por una cadena televisiva, cuando hizo un gesto de asombrado con alguien que había aparecido en la alfombra roja. Se trataba de Shakira, quien llegó luciendo unos ajustados pantalones negros y un top diminuto rojo. El impacto de la estrella de Hollywood fue tal, que hasta le preguntó a la presentadora si se trataba de la colombiana.

A los pocos días explota el rumor de infidelidad por parte de Gerard Piqué y Shakira. Varios medios han atribuido a Susy Cortez como una de las terceras en discordia y también se habla de “otras más”. Incluso que la pareja ya no estaría viviendo junta sino que el futbolista ya anda por cuenta propia. Así como también se le ha visto fiestas con amigos en distintos clubes. Por lo pronto, ninguno de los dos ha hecho alguna declaración oficial. View this post on Instagram A post shared by LA MOSCA News (@lamoscanews)

Mientras les dejamos el videoclip del más reciente tema de Shakira con Rauw Alejandro, “Te Felicito” que lleva millones de reproducciones en Youtube.

