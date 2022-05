Gerard Piqué deja en evidencia a Shakira en cuanto al matrimonio: “Sí, es su mentalidad…”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Aunque la cantante siempre ha dicho que quiere ser la eterna novia del central de FC Barcelona, la verdad es que Gerard Piqué jamás le ha propuesto a Shakira matrimonio. La razón es que ella misma ha dicho de antemano que están bien así y que eso lo mantiene en alerta, pero la verdad es que el marido de la propia intérprete “My Hips Don’t Lie” ha confesado que nunca le ha entregado un anillo con la promesa de casarse.

Es una apuesta ganada que Gerard Piqué se despierta dando gracias por tener a una mujer hermosa y talentosa como Shakira a su lado. Son doce años y 2 dos hijos: Sasha y Milan lo que ha consolidado a relación de esta famosa pareja. Sin embargo, el futbolista ha sorprendido a todos en una entrevista al decir que jamás le ha hecho una propuesta de matrimonio. Activar subtítulos en español.

El 2011 fue el año en que Shakira y Gerard Piqué decidieron comenzar a salir en la Copa Mundial de Fútbol de ese año. Dos años después, se convirtieron en padres y jamás en esposos. ¿Por qué? Simple. Ninguno ha querido y al parecer, no lo necesitan. Mientras a la colombiana le fascina que la llame “novia”, a él no parece importarle tampoco el hecho de pasar por el altar o por el juzgado para hacer legal su unión, ya que nunca le ha propuesto casarse.

Pero a Shakira no le preocupa en lo más mínimo y así lo explicó Gerard Piqué: “Sí, es su mentalidad. Nosotros estamos bien justo ahora. Nosotros tenemos dos hijos: nueve y siete. Nosotros trabajamos como una pareja. Nosotros no tenemos necesidad de estar casados… No, no, no yo te lo diría no tengo problema, pero no es el caso…”, admitió ante la pregunta del presentador Gary Neville sobre si le había propuesto matrimonio en algún momento a Shakira. View this post on Instagram A post shared by Gerard Piqué (@3gerardpique)

Todo indica que esta pareja parece tener la fórmula del amor. Pocas veces han tenido rumores de crisis y son muy comodedios con su relación y lo que hacen público. Ambos han logrado catapultarse como uno de las parejas más sólida en la industria del entretenimiento y en el ámbito deportivo. Sin embargo, los fans de ambos no pierden la oportunidad de verlos pasar por el altar en algún momento. Por lo pronto, nosotros les dejamos el último éxito de Shakira “Te Felicito” junto al puertorriqueño y novio de Rosalía, Rauw Alejandro, donde la colombiana aparece con unas transparencias a sus 45 años.

