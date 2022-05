Shakira muestra el sostén, mueve la pechonalidad y anuncia su nuevo show en NBC “Dancing With Myself”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Después de haber sido una de las jueces más fuertes en The Voice, ahora Shakira regresa en un formato muy parecido pero, en vez de canto, este es de baile. Se trata de su nuevo show “Dancing With Myself” de NBC y para ello se dejó ver bailando y mostrando el sostén en Instagram.

El nuevo show de Shakira se estrena el próximo 31 de Mayo y así lo celebró la colombiana en Instagram al mover la pechonalidad con su típica sacada de esternón mostrando el sostén que popularizó con “Whenever, Wherever“. Ahora será la figura principal en “Dancing With Myself” de la cadena NBC, donde muchos se debatirán por ganar una competencia de baile. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

Además a Shakira la acompañara Nick Jonas, con quien ya ha trabajado anteriormente. También estarán a su lado Liza Koshy y Camille Kostek. La idea es que que tengan siempre retos hechos por bailarines expertos y hasta invitados especiales. Los concursantes del show deben imitarlos. Además será un reto nuevo cada semana, que dependerá de lo que la gente esté tratando de hacer en las redes sociales para ese momento. Es decir, el sustento de “Dancing With Myself” serán los “challenges” de TikTok. Cabe acotar que, Shakira es también productora ejecutiva del show logrando así ser una de las mujeres latinas más fuertes en la industria ango del entretenimiento.

Los concursantes tendrán muy poco tiempo para aprenderse el reto de baile, para luego presentarlas en un estudio antes Shakira y los demás jueces. Recordemos que estos también crearán rutinas. Votan ambos: la audiencia y los jueces. También tendrán rondas eliminatorias, pero es el público de estudio el que decide quién se va a casa siendo el ganador de “Dancing With Myself“.

El horario esa a las 10 p.m ET/PT y se verá por NBC, pero muchas plataformas lo tendrán al día siguiente: Sky TV y Now TV. También en donde se encuentra en NBC como FuboTV , Hulu con Live TV , Sling TV y YouTube TV.

Por ahora les dejamos el éxito de Shakira, donde también apareció muy sexy también a sus 45 años, junto al puertorriqueño Rauw Alejandro y el tema “Te Felicito“. Mismo que cuenta con tantas millones de reproducciones en Youtube.

Sigue leyendo:

Gerard Piqué deja en evidencia a Shakira en cuanto al matrimonio: “Sí, es su mentalidad…”

Con tremendo escotazo, Shakira asegura que Gerard Piqué le prohibe decir cosas en público

Milan, hijo Shakira y Piqué, dijo que su papá: “Está mayor” en un programa en vivo

Shakira cumple el sueño de sus hijos, Milán y Sasha, con inolvidable paseo por Disney

Shakira sufre entrenando su colita y presume quién es la responsable de su cuerpazo