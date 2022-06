Acosador de Shakira llega a su casa y escribe una propuesta en el suelo, dice El Gordo y La Flaca

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Según el periodista Jordi Martin, corresponsal en Barcelona de El Gordo y La Flaca quien se fue hasta casa de Shakira, donde pudo constatar que un acosador llegó hasta el frente de la vivienda donde residía también Gerard Piqué. Supuestamente, el hombre viajó de Rusia y le escribió un mensaje a modo de propuesta en el suelo.

“Shakira me quiero casar contigo. He venido desde Rusia. Te espero“. Al parecer, Shakira no se encontraba en casa. Pero al llegar fue con su hermano a la policía para hacer la denuncia correspondiente. Obviamente, el hecho de que el supuesto fan, en realidad acosador pudiese llegar hasta la casa de la cantante y tuviese el tiempo de escribir en el suelo con pintura esto, la tiene muy nerviosa.

Mientras todo esto sucedía, Gerard Piqué asistía a un congreso y fue fotografiado con una rubia. El propio corresponsal de El Gordo y La Flaca ha dicho que fuentes allegadas han confirmado que la cantante se encuentra en: “Un momento muy delicado”. Por otra parte aseguró que tanto ella como el astro del FC Barcelona no tienen comunicación y que todo es a través de los abogados y el hermano de la cantante. View this post on Instagram A post shared by La Lengua 🤪😜😛😋😝CHIZMES (@lalenguateve)

También se pudo ver en el reporte cuando llegó de hacer ejercicios el padre de Gerard Piqué y el mismo salió corriendo y cerró la puerta de la casa para evitar el acoso de las cámaras de televisión. Esto después que se diera a conocer que Shakira construirá un muro para evitar ver a los padres de su ex y tener más independencia.

En cuanto a la tercera en discordia y supuesta amante de Gerard Piqué. Se sabe que una joven de 22 años dio una declaración a un programa y dijo que no se puede mencionar su nombre o ella tomaría medidas legales. Que ella no es la que anda con Piqué y que seguramente la usaron para despertar la vista de quién sí es. Pero hasta el momento, nada que sale que la foto del deportista con la supuesta rubia que trabaja con él en una de sus empresas.

Mientras, Shakira sigue tratando de llevar su vida adelante. La promoción de su show va viento en popa y además estrenó un videoclip con Black Eyed Peas y David Guetta, Don’t You Worry. En menos de una semana ya tiene más de 11 millones de reproducciones en Youtube.

Por otro lado, el tema que grabó junto a Rauw Alejandro “Te Felicito“. Mismo que dicen que habría escrito después de enterarse de la última supuesta infidelidad de Gerard Piqué, alcanzó ya los 120 millones de reproducciones y alcanza de esta forma a Karol G con Provenza.

