Fan de Gerard Piqué se venga de él y publica en Instagram foto del futbolista con una rubia

La dueña de un restaurante pidió al astro del FC Barcelona, Gerard Piqué, tomarse una foto con su hijo y el futbolista se negó. Por eso la fan decidió vengarse de él y publicar una foto en Instagram junto a una rubia. Por supuesto, la misma se hizo viral en cuestión de segundos y las especulaciones por la supuesta amante de Piqué volvieron.

Gerard Piqué sigue en el ojo del huracán después de dar a conocer su separación de Shakira, con quien duró 12 años y con quien tiene dos hijos: Milan y Sasha. Recientemente, el futbolista fue trolleado por la dueña de un restaurante sueco que publicó una foto suya con una misteriosa rubia en venganza por negarse supuestamente a saludar a su hijo, gran amante del fútbol y fan de Piqué.

La mujer llamada Katrin Zytomierska ha tachado de “perdedor” al famoso deportista en una publicación en las redes sociales que ya se ha vuelto viral. En la imagen que compartió para darle una lección, se puede ver a Gerard Piqué con un hoodie con capucha junto a la joven rubia con un gorro blanco, a quien todavía no se ha logrado identificar.

“Escúchame, perdedor Gerard Piqué“, le aseguró Katrin, que también es una famosa bloguera y presentadora de televisión en su Suecia natal. “Probablemente la mayoría de las chicas de esta fiesta quieran xxxx contigo. Te veo e inmediatamente pienso en mi hijo. Fui clara contigo. Te pedí que saludaras a mi hijo. Dijiste que no ¿Porque eres qué? ¿Un tipo que puede regatear un balón? Eso no me impresiona mucho. Lo que me entristece es que la fama se te ha subido a la cabeza y eso es patético. No eres para tanto, solo eres un chico con un balón. Yo mismo tengo eso, un chico con una pelota. Pero sabes que el karma existe”, dijo la fan al tiempo que publicaba en venganza la foto de Gerard Piqué con la misteriosa rubia.

La fotografía fue tomada el viernes por la noche en una fiesta que formaba parte de un evento llamado ‘Mentes Brillantes’ al que Gerard Piqué había asistido como director general de su firma Kosmos. Tras el revuelo que ha causado, la fan cerró su cuenta de Instagram, pero se ha animado a charlar con las periodistas catalanas Lorena Vásquez y Laura Fa de “Mamarazzis” para explicar por qué tomó unas medidas tan drásticas. Según su versión de los hechos, ella le preguntó a Gerard Piqué si podía saludar a su hijo y le que dijo que no incluso después de que le insistiera asegurando que al niño le haría mucha ilusión.

“No fue grosero, pero sí un poco arrogante”, ha aclarado la fan. “Supongo que porque es un futbolista tan conocido… pero yo no lo había conocido hasta entonces. Después hice la foto para publicarla en Instagram”. Katrin reconoció que no tenía ni idea de quién era la misteriosa amiga rubia del futbolista.

