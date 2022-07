Gerard Piqué habría terminado con su “amiga” y tendría nuevo acercamiento a Shakira

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El drama entre Gerard Piqué y Shakira continúa aún después de separados. Mientras ella surfea en España y sigue al pendiente de la salud de su papá. Supuestamente, el jugador del FC Barcelona estaría arrepentido y hasta habría terminado su relación con su amiga especial, según Telemundo Deportes.

Lo cierto es que ellos mismos emitieron el comunicado de la separación. La pareja conformada durante 12 años por Gerard Piqué y Shakira han sido señalados por infidelidades, mal humor y hasta problemas de dinero. Por otro lado, también se dice que la custodia de sus hijos Sasha y Milan ha tenido a la ex pareja enfrentada en a nivel legal. Ahora los rumores de una posible reconciliación y de que él habría dejado de verse con la supuesta amante de 22 años que trabaja con él, están en la palestra. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

De hecho, las Mamarazzis, mismas que dieron a conocer la separación, aseguran que Gerard Piqué habría viajado a Dubai con esta amiga. Se dice que viajaron en un avión comercial y que la propia joven habría conocido a los hijos de Shakira y Gerard Piqué. La conocieron en el Mundial de Globos que organiza anualmente el deportista. Ahora los rumores de una posible reconciliación están latentes.

Al parecer, Gerard Piqué se ha acercado de nuevo a Shakira en plan romanticón de nuevo. También parece que los propios hijos Milan y Sasha quieren que sus padres estén juntos de nuevo. Tanto las Mamarazzis, como el corresponsal de El Gordo y La Flaca, Jordi Martin, han asegurado que Gerard Piqué terminó con la joven. View this post on Instagram A post shared by Jordi Martin (@jordimartinpaparazzi)

Mientras, Shakira no para de sumar éxitos profesionales. La colombiana acaba de llegar al número 1 de las radios en España con su tema “Te felicito” junto a Rauw Alejandro, novio de Rosalía. Se dice que esta canción fue escrita por la cantante para Piqué después de enterarse de esa supuesta infidelidad.

Su reality Dancing with Myself de NBC también sigue dando nueno números y su videoclip “Don’t You Worry” junto a Black Eyed Peas y David Guetta. SIn duda, un respiro para el momento difícil que atraviesa una de las artistas latinas más importantes de la últimas dos décadas.

