Raúl de Molina reacciona a la agresión de Gerard Piqué a reportero: “Cada día me cae peor”

Tomando en cuenta que Raúl de Molina se inició precisamente hace casi 30 años como paparazzi, es alguien con todo el argumento posible para rechazar la actitud desfavorable que tuvo el futbolista Gerard Piqué con el corresponsal de El Gordo y La Flaca. El conductor de Univision aseguró que no le está cayendo nada bien el astro del FC Barcelona y hasta preguntó por qué se le permiten estas agresiones al ex de Shakira y la policía no hace nada.

“Lo que me parece raro es que que Gerard Piqué se pueda saltar las luces de tráfico que están en rojo en la ciudad de Barcelona, que nadie le diga nada, que coja el teléfono, lo tire al suelo y no lo arresten por esto porque hay videos… Él no puede hacer cosas. Él no le puede quitar el teléfono y tirárselo al suelo porque esté de mal humor con una persona… No hay policía, pero está en el video. Lo pueden meter preso… Cada día me cae peor…”, dijo el conductor de El Gordo y La Flaca, Raúl de Molina después el video donde Gerard Piqué agrede al corresponsal del programa.

En la cinta se puede ver cuando Jordi Martin, quien además es un paparazzi que tiene más de 10 años siguiendo todo lo referente a la pareja conformada por Gerard Piqué y Shakira, trata de buscar alguna declaración al futbolista. Segundo antes, Martin le aseguró al deportista que no le preguntaría nada obvio de la separación, pues sus hijos Milan y Sasha se encontraban presentes. Sin embargo, la reacción fue desfavorable y arremetió contra el corresponsal de El Gordo y La Flaca.

Lili Estefan prefirió excusar al futbolista y dijo que, tratar de conseguir la noticia en medio de toda la polémica mediática que ha supuesto la separación de la cantante colombina Shakira, lo tiene afectado. “Rauli, pórtate bien. Están pasando un mal momento…”. Pero “El Gordo” optó por ser claro y decir que él está de parte de Shakira.

Hasta el momento de cierre de esta nota ningún representante de Shakira o Gerard Piqué se habían pronunciado respecto a esta situación.

