Gerard Piqué destruyó celular del corresponsal de El Gordo y Flaca en frente de sus hijos

La prensa sigue al acecho de Gerard Piqué y Shakira desde que se anunciara la separación de los mismos. Esto tiene un tanto molesto al jugador del FC Barcelona, quien reaccionó de manera desfavorable ante el corresponsal de El Gordo y La Flaca en Barcelona, Jordi Martin, quitándole su celular, tirándolo al suelo y destruyendolo con una puerta al tiempo que lo insultaba.

El paparazzi que tiene El Gordo y La Flaca en España y que tiene casi 11 años siguiendo todo lo referente a Shakira y Gerard Piqué siguió al futbolista para ver si podía obtener de su propia boca cómo va el proceso de separación de la colombiana. En principio el deportista camina y hace caso omiso al corresponsal Jordi Martin. Luego de bajar por unas escaleras Piqué se voltea, toma el teléfono celular del reportero y lo destruye.

Gerard Piqué al parecer estaba saliendo de la casa de sus padres. Misma que es la de Shakira. Iba acompañado de sus hijos Milan y Sasha. Supuestamente se habría saltado varios semáforos en rojo. Después llegó al aeropuerto con los niños y siguió caminando haciendo caso omiso al corresponsal de El Gordo y La Flaca. Jordi Martin asegura que el futbolista le dijo también varios insultos y decidió quitarlos del video por considerarlos: “Muy fuertes”.

Raúl de Molina, conductor de El Gordo y La Flaca y compañero de Lili Estefan dijo estar súper molesto por esta reacción hacia un periodista y se pregunta: “… Que Gerard Piqué se pueda saltar las luces que están en rojo en la ciudad de Barcelona… Que coja el teléfono, lo tire al suelo y nadie le diga nada… Él no le puede quitar el teléfono porque esté de mal humor con una persona… Cada día me cae peor…”.

Lili Estefan, por su parte, prefirió decir que Gerard Piqué está pasando un terrible momento y quizás, el tratar de conseguir la noticia por parte de la prensa, hace que el futbolista tenga estas reacciones. Pero “El Gordo” no da crédito y no está de acuerdo. View this post on Instagram A post shared by irem loves shakira ღ (@shakiragiddy)

Lo cierto es que esta separación es un hecho. Mientras, Gerard Piqué y Shakira siguen adelante tratando de evadir las preguntas de los periodistas y conviviendo con sus hijos de manera separada. Se sabe extraoficialmente que aún están en corte poniéndose de acuerdo en cuanto a la custodia de los niños. Sin duda, uno de los momentos más mediáticos de la pareja. View this post on Instagram A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

