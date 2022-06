Papá de Shakira estaría ingresado emergencia nuevamente, según El Gordo y La Flaca

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Después de darse a conocer la noticia de separación entre Shakira y Gerard Piqué, se supo que una ambulancia había ido a casa de los famosos en Barcelona. La misma se dirigió a la vivienda para buscar al padre de la colombiana, William Mebarak, que había sufrido una fuerte caída. Ahora parece que el señor fue ingresado a un hospital, según el programa de Univision, El Gordo y La Flaca.

En medio del tumulto mediático que ha significado la separación de Shakira y Gerard Piqué, la cantante publicó en su cuenta de Instagram un video hace unas semana donde se ve ayudando a su papá a leer. Ahora se supo que, supuestamente William Mebarak de 90 años fue ingresado de emergencia en un hospital, según dijeron en El Gordo y La Flaca. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

Cuando se dieron a conocer las fotos de Shakira montandose en una ambulancia, se pensó que había sido un ataque de ansiedad originada por la polémica con Gerard Piqué. Ella misma aclaró después a través de un comunicado, que su papá se había caído y que había tenido que ser trasladado. También dijo que estaba recuperándose en la casa. pic.twitter.com/QLMtUuiJEd— Shakira (@shakira) June 4, 2022

SIn embargo, la reportera de El Gordo y La Flaca, Tanya Charry, dijo hace unas semanas que Shakira estaba muy preocupada por la salud de papá y que eso la tenía verdaderamente afectada. Todo esto sumado a la presión mediática que ha tenido con la separación, los rumores de infidelidades de Gerard Piqué y la acusación por parte de Hacienda por supuestamente haber cometido fraude fiscal en España. Sin duda, la intérprete de “Ojos Así” no la ha tenido nada fácil.

Todo esto sin mencionar que la cantante tuvo que enfrentar una visita inesperada de un acosador que le escribió una propuesta en el suelo. El mismo dijo que venía de Rusia y que quería casarse con ella. Se supo que Shakira no estaba en su vivienda, pero al llegar salió con su hermano directo a la policía a poner la denuncia correspondiente. View this post on Instagram A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

Por otro lado, también ha tenido que enfrentar los señalamientos hacia la supuesta amante que tendría Gerard Piqué. La Mamarrazis dicen que se volvió a ver con una “amiga especial” y que, aunque desconocen el carácter de la relación, el jugador del FC Barcelona la está protegiendo mucho.

Durante el fin de semana, Piqué fue víctima de una fan que le pidió una fotografía. Este se negó y ella publicó una imagen del mismo juntos a una rubia. Sin embargo, ya muchos han confirmado que esa no es la supuesta amante sino una asistente al congreso donde se encontraba el deportista. View this post on Instagram A post shared by La Lengua 🤪😜😛😋😝CHIZMES (@lalenguateve)

La buena noticia para Shakira es que sus éxitos musicales siguen cosechando números de reproducciones en las distintas plataformas digitales como Spotify, iTunes y Youtube. Aquí les dejamos el último tema de la cantante con Black Eyed Peas y David Guetta titulado “Don’t You Worry“.

Sigue leyendo:

Gerard Piqué no pudo entrar a la casa de Shakira. Se tuvo que ir y regresar más tarde

Gerard Piqué habría estado con una rubia de 20 años en la supuesta infidelidad a Shakira

Piqué le habría pedido espacio a Shakira, ella propuso terapia y él se opuso, asegura Jordi Martin

Revelan probable nombre de amante de Piqué y hacen retrato robot: “Se parece a Shakira”

¡Shakira a la calle! Salió por Barcelona en shortcitos y posó con fans

VIDEO: Presidente del Barcelona confiesa que Gerard Piqué está sufriendo tras su ruptura con Shakira