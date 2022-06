Fotos de Piqué cenando con una rubia cuando aún vivía con Shakira, según El Gordo y La Flaca

Click to share on Facebook (Opens in new window)

En medio del escándalo que ha supuesto la separación y todos los rumores en torno a la ex pareja conformada por el jugador de FC Barcelona, Gerard Piqué y la cantante colombiana Shakira, el programa de Univision “El Gordo y La Flaca” ha dado a conocer unas fotos de él cenando con una rubia y hasta le agarra la mano y todo. Según el paparazzi que tomó las fotos, Jordi Martin, las mismas son de febrero cuando aún vivían juntos.

En la imagen se ve a Gerard Piqué comer a gusto y tomar la mano de una rubia. El corresponsal de El Gordo y La Flaca, mismo al que Piqué le destruyó el celular hace poco, es el que pudo captar las fotos del futbolista con la joven de supuestamente 22 años. No se sabe si en teoría sería la misma supuesta amante con quien se le ha relacionado. Lo que sí asegura el corresponsal de Univision en Barcelona es que para ese entonces Gerard Piqué y Shakira aún vivían juntos. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

Justo el conductor de El Gordo y La Flaca, Raúl de Molina, le dijo a Lili Estefan que le parecía de muy mal gusto la agresión a un reportero y que el hecho que esté de mal humor no le justifica la actitud agresiva. Por su parte, “La Flaca” lo justifica diciendo que son tiempos difíciles para todos en esa familia.

Al parecer, tanto Shakira como Gerard Piqué siguen debatiendo puntos legales a través de sus abogados. El de él fue hace poco a la casa de Shakira a entregarle un documento a su secretaria. Mientras, Gerard Piqué fue por sus hijos, no pudo entrar y tuvo que regresar luego a recogerlos. Todo esto ante la incesante presencia de los medios de comunicación del mundo, quienes pelean por la primicia de todo lo que sucede en la mansión de Shakira.

Por su parte, ella sigue al pendiente de la salud de su papá de 90 años. Recientemente William Mebarak tuvo que ser operado del cerebro, después de una caída que sufriera. Al parecer, la aparición de coágulos hizo que lo intervinieran y hospitalizaran de emergencia. Sin embargo, se supo que el mismo ya se encuentra en su casa recuperándose. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

