Padre Shakira fue operado del cerebro en una clínica de Barcelona

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La colombiana Shakira está atravesando sin duda uno de los peores momentos de su vida o al menos de manera pública. Ya no es solo la separación del padre de sus hijos Milan y Sasha sino también la salud de su padre lo que tendría por los suelos a la intérprete de “Ojos Así”. William Mebarak de 90 años fue sometido a un cirugía de cerebro en una clínica de Barcelona. Esto luego que le encontraran unos coágulos de sangre, después de una fuerte caída que sufrió hace unas semanas atrás.

Recordemos que, cuando se dio a conocer la noticia de separación entre Shakira y el astro del FC Barcelona, Gerard Piqué, se vio a la colombiana montarse en una ambulancia en las afueras de su mansión. Para ese momento, se dijo que la misma había sufrido un ataque de ansiedad. Sin embargo, ella misma publicó en sus redes sus sociales que su papá William Mebarak sufrió una caída y que tuvo que ser trasladado de inmediato a un hospital. Ahora se pudo conocer, gracias a la La Mesa Caliente que el papá de Shakira fue sometido a una cirugía cerebral. pic.twitter.com/QLMtUuiJEd— Shakira (@shakira) June 4, 2022

A pesar de la complicada que puede suponer una operación en el cerebro, mucho más a la avanzada edad del señor Mebarak, fuentes cercanas a Shakira aseguran que su papá se encuentra estable y recuperándose en casa. Justo después de haberse caído, la propia cantante había compartido un conmovedor video donde le veía ayudando a su papá a leer como parte de las terapias que debe realizar. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

Mientras todo esto sucede, el reportero de El Gordo y La Flaca, Jordi Martin, era agredido por Gerard Piqué. El futbolista destruyó el celular del corresponsal al tirarlo al piso y golpearlo con una puerta. Todo quedó registrado en video. Los hijos que tuvo con Shakira estuvieron presentes.

Por supuesto, el conductor de El Gordo y La Flaca, Raúl de Molina, reaccionó a la agresión de Gerard Piqué: “… Él no puede hacer cosas. Él no le puede quitar el teléfono y tirarlo al suelo porque esté de mal humor con una persona… No hay policía, pero está en el video. Lo pueden meter preso… Cada día me cae peor…”.

Sin embargo, Lili Estefan dijo que en parte es comprensible, pues tanto Gerard Piqué como Shakira se encuentran atravesando un duro momento. Recordemos que a él se la están atribuyendo varias infidelidades. Esto sin mencionar de una supuesta amante de 22 años que, precisamente según la cadena Univision, trabaja en una de las empresas de él.

Mientras, aunque la vida se encuentra muy alborotada a nivel personal para Shakira, su carrera y últimos lanzamientos musicales han repuntado en números de manera increíble. Su reality de retos de baile que hace para la cadena NBC, “Dancing With Myself” es uno de los más vistos en Estados Unidos actualmente. Además, su éxito junto a Rauw Alejandro “Te Felicito” ya superó las millones de reproducciones. Esto sin mencionar que el que tema “Don’t You Worry” que lanzó junto a Black Eyed Peas y David Guetta cuenta con millones también a poco más de una semana.

Sigue leyendo:

Osvaldo Ríos y Shakira se iban a casar pero él decidió romper el compromiso

Revelan supuesto apodo con el que familiares y amigos de Piqué se referían a Shakira

Shakira posa en “babydoll” junto a un robot y desea feliz pascua en Instagram

Shakira usa transparencias e hilo dental a sus 45 años y enloquece Youtube junto a Rauw Alejandro