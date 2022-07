Gerard Piqué habría viajado con su “amiga” a Dubai mientras Shakira surfeaba en España

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La distancia entre Shakira y Gerard Piqué está cada vez más grande desde que anunciaron formalmente su separación. Mientras ella sigue cosechando éxitos profesionales, el jugador del FC Barcelona sigue viendo a su “amiga especial”, según las Mamarazzis; Laura Fa y Lorena Vázquez. Esto ocurre justo después que la colombiana fuese vista surfeando hace unos días atrás en España. Las periodistas españolas han confesado que Piqué estuvo en Dubai con la rubia con la cual se le ha relacionado.

Las Mamarazzis aseguran que esta supuesta amante de Gerard Piqué trabaja con él le en una de sus empresas. También dicen que el ex de Shakira viajó con su “amiga” a Dubai por trabajo y que se devolvieron en un avión comercial en la sección de “Business” y no en un avión privado. Mientras, Shakira era fotografiada por el paparazi Jordi Martin en España mientras surfeaba con sus hijos y con un joven que parece ser su profesor en este deporte. View this post on Instagram A post shared by Jordi Martin (@jordimartinpaparazzi)

Al parecer, Gerard Piqué estuvo también en el “Mundial de Globos” con sus hijos. Esta misma supuesta rubia de 22 años también estaba ahí. Las periodistas españolas dicen que no se escondieron y que estuvieron conversando. Según cuentan, ante el ojo público, siguen siendo unos compañeros de trabajo, pero que se han visto por fuera de los eventos laborales también. Shakira, por su parte, sigue enfocada en el trabajo y en la salud de su papá. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

Recordemos que el padre de Shakira fue operado de una cirugía de cerebro para quitarle unos coágulos de sangre. Al parecer, los mismos se produjeron luego que el William Mebarak de 90 años sufriera una caída. Para ese momento tuvo que ser trasladado en ambulancia al hospital. Al viralizarse la foto de Shakira montandose en una ambulancia, muchos especularon que la cantante había tenido una ataque de ansiedad. Pero fue la propia intérprete de “Waka, Waka” la que lo desmintió a través de sus redes sociales. pic.twitter.com/QLMtUuiJEd— Shakira (@shakira) June 4, 2022

Lo cierto es que, según Laura Fa y Lorenas Vázquez, ya varios compañeros de Gerard Piqué han conocido a la joven en cuestión. Además dicen que el ex de Shakira la ha tratado de proteger de la prensa para evitar el acecho de la misma. Recordemos que el futbolista hace pocos días destruyó el celular de el corresponsal de El Gordo y La Flaca en Barcelona.

Por lo pronto, nosotros le s dejamos el videoclip del tema con el que Shakira alcanzó el número uno en las radios en España, “Te Felicito“. Mismo que grabó con Rauw Alejandro, novio de Rosalía. De hecho dicen que este mismo tema fue compuesto para Gerard Piqué.

