Shakira abre su chamarra, muestra el sostén y alcanza el número 1 en las radios de España

La cantante Shakira no para de trabajar en medio de la revolución que ha representado su separación del futbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué. La colombiana grabó el nuevo reto del reality de NBC, “Dancing With Myself” abriendo su chamarra y mostrando sus sostén. Al mismo tiempo, Shakira alcanzó el número 1 en las radios en España con su éxito “Te Felicito”.

Furor fue lo que causó Shakira al dejar ver sus sostén por medio de la abertura de una chamarra Adidas, que llevaba puesta en el reciente reto del reality de baile que anda haciendo junto a Nick Jonas, entre otros. Pero además, todo este fenómeno mediático que ha implicado su separación de Gerard Piqué ha hecho que su tema junto a Rauw Alejandro, “Te Felicito” haya llegado al número de las carteleras de radio en España. Mientras, las Mamarazzis daban a conocer que Piqué habría viajado a Dubai con su supuesta “amiga”.

Aunque no hay imagen, las periodistas españolas Laura Fa y Lorenza Vázquez asegura que el futbolista ya no se esconde y, aunque ciertamente esta supuesta rubia trabaja con él, también es cierto que la ha visto fuera del ámbito laboral y que el catalán la protegería de la prensa.

Teniendo en cuenta el sinfín de revelaciones, y también de conjeturas, que no han dejado de publicarse en los medios y en las redes sociales tras confirmarse la separación del padre de sus dos hijos, resulta comprensible que Shakira necesite evadirse de toda esa atención que se posa sobre sus asuntos más íntimos, incluidos los problemas fiscales que afronta en España.

Desde hace ya semanas, la diva colombiana dosifica y mucho sus apariciones en su perfil de Instagram, en el que ya no tienen cabida esos vídeos y fotos que solían retratarla con sus retoños, Milan y Sasha, en diversos escenarios de la vida cotidiana. Su cuenta se emplea únicamente para promocionar sus últimos proyectos profesionales, como su participación en el concurso televisivo ‘Dancing with Myself’ y, sobre todo, el éxito cosechado con su nuevo sencillo ‘Te Felicito’. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

Incorporando a sus stories los mensajes que no ha dejado de compartir su discográfica, Sony Music, la estrella del pop ha presumido del fenómeno en que se ha convertido su último himno veraniego, número uno en las radios de España y también en las listas de éxitos de numerosos países latinoamericanos. View this post on Instagram A post shared by irem loves shakira ღ (@shakiragiddy)

Además de por el robótico baile que se marca en el videoclip de ‘Te Felicito‘, imitado hasta la saciedad por los usuarios de TikTok y concebido por sus propios hijos, el tema ha generado un gran revuelo por unos versos en los que Shakira reprocha a su antiguo amado, aunque en ningún momento se hace referencia directa al futbolista del FC Barcelona. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

