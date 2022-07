Shakira bate la pechonalidad y celebra 12 años de su éxito “She Wolf”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Uno de los éxitos más aplaudidos de la cantautora Shakira fue la canción “She Wolf”. Misma que sacó en el 2009 y que hoy cumple 12 años de haberse lanzado. Así que, mientras los rumores de una posible ruptura entre Gerard Piqué y su “amiga” siguen latentes, la colombiana celebró en “Dancing With Myself” batiendo su pechonalidad como hace también en el videoclip de “Loba”.

Con un look muy ochentero y fucsia, Shakira hizo latir su pecho recordando la coreografía de su éxito “She Wolf”, el cual está cumpliendo 12 años desde que vio la luz. Justo el reto del día para el reality de en NBC fue precisamente sobre esta canción. Todo esto ocurre justo cuando la cadena Telemundo Deportes asegura que Gerard Piqué habría estado buscando hacer tregua con la colombiana y acercarse a ella. View this post on Instagram A post shared by irem loves shakira ღ (@shakiragiddy)

Recordemos que también las Mamarazzis habían dicho que el central del FC Barcelona y su “amiga” habrían viajado a Dubai en un vuelo comercial. También que los hijos de Shakira y Gerard Piqué habrían conocido a la supuesta amante en el Mundial de Globos que hace el mismo. Este mismo show de Youtube conducido por Laura Fa y Lorena Vázquez también dice que al futbolista lo protegen mucho y que por eso, las fotos de la mujer en cuestión, no existe aún.

Hace unos días, Gerard Piqué destruyó el celular del corresponsal de El Gordo y La Flaca, Jordi Martin. El propio Raúl de Molina arremetió contra el ex de Shakira y dijo que no puede creer que el futbolista haga eso, además que se salte luces en rojas de semáforos y no las autoridades no lo detengan.

Mientras, Shakira sigue cosechando éxitos musicales como “Te Felicito” con Rauw Alejandro. El mismo alcanzó el número 1 de las radios en españa. Esto, después que se rumorara que la cantante le habría escrito ese tema al futbolista después de enterarse de una supuesta infidelidad.

