Karol G estrena nuevo cabello ¡rojo! Shakira lo hizo en el pasado

La Bichota, Karol G, había anunciado apenas ayer que se estaba despidiendo de su pelo azul con un su última foto en Instagram. Sinceramente, todos pensaron que esto tomaría más tiempo hasta comenzar el $trip Love Tour 2022 el próximo mes de septiembre. Pero la cantante colombiana ha dejado ver su nuevo cabello rojo tal como hiciera su homóloga Shakira en el pasado.

Después de un buen rato y durante todo su Bichota Tour por Estados Unidos y Latinoamérica, Karol G cambió su pelo azul por rojo, tal como acaba de compartir en su cuenta de Instagram. No cabe duda que, las palabras que publicó La Bichota el día de ayer sobre haber hecho un viaje para despedirse de su emblemática cabellera, fueron ciertas. No solo cambia el color de su pelo sino cierra un etapa en su carrera. A pesar de Shakira, también colombiana, tenga mucho rato paseándose por los tonos rubios, vivió su etapa de pelirroja… bien roja. “2 semanas enamorada de verme así en el espejo y sin poderles mostrar … Pa que cuando me vean en la calle me digan : EaAaaa Maria BebEee CÓMO LE QUEDA DE CHIMBA ESE PELO ROJOOOOOooooO los Amo pues !! Bai”, escribió en su cuenta de Instagram.

Karol G se fue con todo su equipo de trabajo días atrás a Santorini, después a Dubai y terminó con un safari en Kenia, África comiendo y hasta bailando los locales de la zona al ritmo de la cumbia y el vallenato. Dijo que en este viaje que ella y su equipo le dirían adiós a su cabello azul y a una etapa que queda atrás y que cerró luego en Bélgica al lado de su amigo Dj Tiësto en el Tomorrowland 2022.

Ahí ya había dado señales claras que la etapa de la melena azul había llegado a su final. Hoy, Karol G y su pelo rojo, escriben una nueva historia para ya posicionada como la exponente femenina más importante y más lucrativa del género urbano. Después de los éxitos cosechados el último año y medio, la ex de Anuel AA es sin duda es otra artista donde literalmente el mundo entero la respeta. View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news)

Muchas estatuillas en premios de índole anglosajona y latina, millones de reproducciones en las plataforma de streaming musical. Imagen de importantes marcas. Emprendedora y empresaria junto con algunas casas de diseño. Filántropa a través de causas justas que beneficien a la mujer y a los más necesitados en su país natal, Colombia. Una mujer que ha hecho exactamente lo mismo desde que comenzó su carrera trece años atrás de la mano de su padre, Papá G. Una mujer que ha sabido armar un imperio como marca en el que toda su familia participa. Pero sobre todo, un corazón y un carisma que solo puede sentirse al verla así sea a lo lejos en una tarima. Karol G es la mujer que ha roto todos los récords en los últimos años y su trabajo la deja en una posición, donde sin duda está marcando la historia de la música latina.

