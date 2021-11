VIDEO: Karol G rompe en llanto tras sufrir aparatosa caída en pleno concierto

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Karol G sufrió una aparatosa caída durante el concierto que ofreció la noche del pasado viernes en la Ciudad de Miami, tras el fuerte golpe en el que aseguró que se le rompieron varias uñas y una rodilla, la cantante continuó con el show.

La reguetonera colombiana protagonizo una dolorosa caída del escenario durante el concierto que forma parte de la gira “Bichota Tour“, en el FTX Arena, de Miami, Florida.

Todo sucedió mientras cantaba el tema “Ahora me llama”, pero al bajar del escenario por unas escaleras sus largas botas blancas se enredaron al dar el primer paso, lo que ocasionó que rodara en por lo menos 10 gradas. Aunque la cantante recibió la ayuda de una de sus bailarinas, rápidamente se levantó para continuar con la presentación en medio de la ovación de su público.

“Se me partieron todas las uñas y yo creo que se me partió una rodilla, me duele todo”. Karol G

Además, dijo entre lágrimas que lamentaba mucho lo ocurrido ya ella quería que su concierto fuera perfecto, pues por primera vez se presentaba en este escenario frente a un lleno total.

“Pero nada, ustedes creen que después de haber llenado toda esta arena por primera vez en mi vida. Yo quería que fuera perfecto“, dijo mientras seca sus lágrimas para comenzar con otro de sus éxitos. View this post on Instagram A post shared by KAROL G & ANUEL NEWS (@karolg.anuel.news)

Como era de esperarse la impactante caída se convirtió en uno de los videos con más reproducciones dentro de las redes sociales, en donde no solo se mostraron varios ángulos del doloroso incidente y hablaron del valor que tuvo para continuar como si nada hubiera pasado, sino que también la señalaron de usar playback, pues mientras caía por las escaleras la canción se seguía escuchando. View this post on Instagram A post shared by Fuull Farándula (@fuullfarandula)

Hasta el momento la cantante no ha compartido ninguna reacción, por lo que se espera continúe con su gira tal como lo tenía planeado en San Juan, Puerto Rico y otras Ciudades de Estados Unidos como Texas y Chicago.

