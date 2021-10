Karol G salió a cantar con descarado hilo dental ante miles de personas en Arizona y dejó claro que es la más “Bichota”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Después que se tomara unos merecidos días “perreando”, tomando y bailando con sus amigos desatada y dejando claro que las mujeres hoy en día no necesitan permiso de nadie, Karol G dio inicio a su gira “Bichoa Tour”. Durante el fin de semana hizo su tercera presentación de la misma desde la tarima del Mesa Amphitheatre en la ciudad de Arizona, donde la reguetonera salió a cantar con un descarado hilo dental ante miles de personas.

Entonando sus grandes éxitos “El Makinón”, “Bichota”, “Don’t Be Shy”, “Se Jodió Todo” y muchos más, Karol G acaloró el estado de Arizona al hacer sensuales movimientos ataviada en un bodysuit super “hot” que se convertía en hilo dental por la parte de atrás dejando así a la vista su voluptuosa retaguardia y provocando la euforia de su público.

Muy quitada de la pena, Karol G caminó y meneó el esqueleto acompañada de sus muy sensuales y apasionadas bailarinas al tiempo que dejaba claro que es la más “Bichota”. Como tal canta con una mínima tanga o mejor dicho, hilo dental y deja claro que, las mujeres aunque presuman y muestren sus atributos, son unas reinas y como tal, deben ser tratadas así. Pero lo más importante que Karol G transmite los espacios donde toma pausas para acercarse a su fans a hablar con ellos, es que ninguna mujer necesita tener a un hombre al lado para triunfar y mucho menos, que le digan lo que deben o no hacer. View this post on Instagram A post shared by karol G anuel (@karollg_anuel)

Karol G sigue cosechando éxitos con atuendos, comerciales de bebidas, su marca de chiclets, sus números uno en las plataformas digitales y por supuesto, sus muchas nominaciones en los diferentes premios que existen en la esfera musical. La colombiana y ex de Anuel AA compartió la muy feliz noticia que está nominada en la categoría de Artista Femenina Latina Favorita y Álbum Favorita LAtino en los American Music Awards 2021. View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news)

