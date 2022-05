Karol G se contonea con top sin sostén y Feid rompe el silencio sobre la relación entre ambos

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Después del absoluto éxito que continúa teniendo Karol G con su Bichota Tour Reloaded por Latinoamérica, La Bichota pudo tomarse un descanso para seducir en Instagram a todos sus fans. Con un top blanco cortito que dejaba en evidencia que no llevaba sostén, la colombiana se contoneó y presumió sus encantos. Mientras, Feid, también cantante de reggaetón rompía el silencio sobre la supuesta relación que muchos fans aseguran que tiene.

“Pues ojalá.. Si me la está dedicando pues muy bueno, pero no… Si tuviera algo pa’ contarle les suelto todo, pero es que no tengo. Hicimos una canción juntos, estuve con ella en la gira y la quiero mucho, pero de ahí pa’ delante no”, dijo Feid sobre su relación con Karol G y los rumores y detalles que muchos consideran los han puesto en evidencia. Mientras, La Bichota se contoneaba con todas sus curvas en Instagram. View this post on Instagram A post shared by LOMASRANKIAO (@lomasrankiao) Deslizar a la derecha.

Karol G se mantiene muy alejada de la ciudad de Los Ángeles. Aunque siempre regresa a su centro de operaciones, las giras y conciertos no paran. Eso hace que sea difícil llevar una relación. Sin embargo y aunque Feid haya roto el silencio para negarlo, la gorra de él apareció en las historias de Instagram de La Bichota justo cuando iban en en el avión privado de la colombiana. View this post on Instagram A post shared by 👹NOTICIAS DEL GENERO URBANO🔥 (@yeyetontv)

Además en varias ocasiones se les ha visto con la misma ropa. Los fans de Karol G y de Feid han pedido a gritos que se hagan pareja y, que si ya están juntos, lo dejen saber. Mientras él daba un concierto en y ahí dijo varias palabras y consejos que de inmediato apuntaron a La Bichota nuevamente. View this post on Instagram A post shared by El Ferxxo <3 (@el.ferxxofans)

Después de la relación con Anuel AA, Karol G fue relacionada con el futbolista colombiano James Rodríguez, quien también tuvo que salir al paso a aclarar los rumores de un supuesto romance y decir que no tenían nada más allá de una buena amistad y que estaba soltero. Feid ha hecho lo mismo.

Mientras, Anuel AA y Yailin La Más Viral no paran de comerse a donde vayan y de presumir su sólida relación en las redes sociales. Incluso ya han estado trabajo juntos en estudio y el primer éxito de ambos “Si Tú Me Busca” ya acumula 40 millones de vistas en Youtube.

Por otro lado, Feid también estrenó nuevo tema junto a Beéle y Myke Towers y se llama Barranquilla Bajo Cero. No es de extrañar que durante los próximos días la letra de esta canción sea relacionada con Karol G. Por lo pronto, ella se mantiene en silencio y llevando su mensaje de empoderamiento e independencia femenina por cada rincón del mundo. Recordemos que dentro de poco volverá a cantar en las ciudades más importantes de los Estados Unidos con su $trip Love Tour.

