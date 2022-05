Karol G lo mostró casi todo en body transparente después de regalarle tickets para el Bichota Tour en Bogotá a un estudiante

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La colombiana Karol G lo volvió a hacer y logró meter a más de 34 mil personas en el Movistar Arena de la ciudad de Bogotá, Colombia. Ahí no sólo deslumbró al aparecer con un body transparente, que dejó casi todos sus atributos a la vista al cantar con el también cantante colombiano Andrés Cepeda. Sino que también “La Bichota“ le hizo el día a un estudiante, al cual terminó regalándole dos tickets para su Bichota Tour Latinoamérica.

“Día tras Día” fue el tema que Karol G interpretó junto a Andrés Cepeda y esto enamoró al público. Amén de sus sexys atuendos con los que deja al descubierto sus poderosas curvas. Haciendo énfasis que esta vez estrenó uno bodysuite transparente negro, que puso a más de uno a botar la baba. Sin embargo, lo que conmovió las redes sociales fue que Karol G invitó a un estudiante que escribió en Twitter que no asistiría al Bichota Tour en Bogotá. ¿La razón? La mamá le aconsejó al mismo que utilizara ese dinero par pagarse una maestría. Mi madre al principio no le creía, tenía miedo, pero sé que mañana dará todo lo mejor conmigo en el evento de @karolg en su #BICHOTATOUR y se que este logro es por los 2 no soy lo que soy si no es por ella #Bichotella #BICHOTATOUR pic.twitter.com/yE4MTrqVJy— Sebastian (@Sebaas_tian) May 22, 2022

“En otra oportunidad vas a ir hijo”, escribió la madre del estudiante. A lo que Karol G respondió: “Escogiste súper bien !!! Todo tiene su tiempo y su prioridad … qué tal que Karol G vea tu tweet, y te regalé tickets para ti y tus amigos y además tu mamá ??? No sé … yo aquí pensando. Revisa tu DM a ver”, dándole al estudiante de nombre Sebastián la buena noticia que vería a La Bichota en primera fila. Nadie puede imaginarse cómo estoy llorando de felicidad en este momento, amigos que no pudieron ir y más importante que la bendición y el buen querer de una madre te lleva lejooooos gracias @karolg https://t.co/1pgI08jWSG— Sebastian (@Sebaas_tian) May 22, 2022

Por supuesto, el joven llegó con su mamá y la pasó increíble porque no solo cumplió su sueño sino que podrá seguir con sus estudios. No hay duda que, una vez más, Karol G demostró su calidad humana y el buen corazón que la acompaña siempre. Cada día más, la colombiana está entregada a la buenas acciones en su país natal, Colombia. Llegamos con la Sra Mamá 🥰✨

Gracias a @karolg #BICHOTATOUR pic.twitter.com/w6neiLUODx— Sebastian (@Sebaas_tian) May 23, 2022

Por supuesto, Karol G siguió dando de qué hablar con sus atrevidos atuendos y bailarinas. Ademas dio muchos mensajes de empoderamiento a lo largo de su concierto en el Movistar Arena de Bogotá. El fin de semana pasado le había tocado a Medellín, donde hizo su primer sold out en esta parte del Bichota Tour en Colombia. Karol G Pineapple ✨🦋🔥#BICHOTATOUR pic.twitter.com/ExPymrydAL— Karol G Clips PROVENZA 🌴🫧 (@Karolgclips) May 22, 2022

Ademas, las plataformas digitales no paran de reproducir su música. Spotify reveló que Karol G alcanzó el 42 millón mensual y su último éxito Provenza cuenta con 120 millones en Youtube. Sin duda es una de las mujeres latinas más prósperas y exitosas dentro y fuera del escenario.

