Karol G, la extraña enfermedad que la hace subir de peso

Karol G es una de las cantantes más importantes del momento, por lo que siempre está en el ojo del huracán, incluso ha recibido críticas por sus “kilos de más” cuestión que la reguetonera colombiana ha aprendido a superar, ya que durante una entrevista explicó la extraña enfermedad que la hace subir de peso.

“La Bichota”, como se le conoce a Karol G, atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera musical, que ha sido reconocida en la reciente entrega de los premios Billboard, donde ganó en la categoría de Mejor Álbum Latino.

Pero también ha recibido críticas por diversas situaciones, como su polémico noviazgo y posterior ruptura con Anuel AA.

Recibió críticas por su sobrepeso

Pero la crítica que la ha perseguido durante mucho tiempo es por su aspecto físico, incluso por eso, Karol G admitió que tuvo que bloquear a algunos usuarios de sus redes sociales, ya que no está dispuesta a recibir ese tipo de comentarios.



Y es que “La Bichota” padece una extraña enfermedad que la hace subir de peso.

Fue en una entrevista que concedió en 2018 para el canal de YouTube “Mezcal TV”, donde Karol G reveló la extraña enfermedad que padece y que no le permite bajar de peso como ella quisiera, a pesar de hacer dietas y ejercicio, recordó el sitio El Tiempo.

Problemas en su sistema endocrino

Y es que se debe a un desbalance en su sistema endocrino.

Recordó que subió de peso de manera considerable sin causa aparente.

“Empecé a subir mucho de peso, yo hacía todo lo que normalmente hacía… empecé a hacer la dieta para uno ponerse bien juicioso y seguía subiendo de peso…”, recordó en la entrevista al medio antes citado.

Insulina elevada

“Hasta que me di cuenta que yo tenía un problema de salud, tenía la insulina completamente elevada y la glándula que se le activa a las mujeres cuando dan a luz, o sea, mi cuerpo había dado a luz y estaba completamente hinchada e inflamada”, comentó la intérprete colombiana en ese momento.

Aunque no mencionó la extraña enfermedad por su nombre, sí dejó claro que se debe a problemas en su sistema endocrino,

Reconoció que las críticas que recibía sí le afectaron, por eso tomó la decisión de bloquear a quienes hablaban mal de ella.

“En primer lugar me afectaba porque yo dije ‘¿y qué si yo me quiero volver una gordita?’, ¡qué importa!”, expresó la intérprete de “Tusa”.

Bloquea de sus redes a quien crítica su peso

“Pero además de eso estar luchando con una cosa de salud personal, fue muy incómodo y eso me molestó y de cierta manera me dio muy duro. La gente todavía me ve así y algunos me siguen diciendo comentarios y cosas, cuando ya se van muy muy fuertes cancelo todo, no me gusta”, aseguró la exnovia del cantante puertorriqueño Anuel AA. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

Ahora, Karol G disfruta de sus curvas, las cuales presume en cada uno de sus conciertos con atrevidos vestuarios, así como en los outfits que luce en su cuenta de Instagram, donde tiene casi 53 millones de seguidores.

La reguetonera colombiana presume su cuerpo, sin importar si tiene sobrepeso.

