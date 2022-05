Diosa Canales, explosiva y candente con body negro que no deja nada la imaginación

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Diosa Canales le encanta presumir sus pronunciadas curvas para deleitar la pupila de sus fans y aprovecha sus presentaciones para encender los ánimos los caballeros para mostrar su torneada retaguardia.

La cantante y actriz venezolana encendió los ánimos de sus fans y seguidores en Instagram con sus movimientos candentes mientras cantaba al ritmo de sus canciones.

Candente y explosiva presentación de Diosa Canales

La venezolana compartió recientemente un video donde canta y baila una de sus populares interpretaciones, dejando al público presente y a sus seguidores en Instagram boquiabiertos.

Y es que la escultural venezolana mostró su torneada retaguardia, ya que la diminuta parte del body se perdió entre su cuerpo, elevando la temperatura de los caballeros.

A Diosa Canales no le da miedo mostrar su cuerpo al natural y aprovecha sus presentaciones y cuentas en la redes sociales para deleitar la pupila de sus seguidores en Instagram.

“Éxito es mi castigo #tbt❤️ #showtime💣”, escribió la venezolana de 35 años, junto al video donde muestra su retaguardia, sin dejar nada a la imaginación.

El body negro también resalta sus torneadas piernas, mientras se mueve de un lado para otro al ritmo de la música.

Aunque no se sabe desde cuándo data el video, a sus seguidores no les importó y le mandaron mensajes halagadores, ya que la venezolana mantiene sus pronunciadas curvas.

“Qué siga castigando”, dicen seguidores

“Así es cuando lo que irradias viene desde adentro. Que te siga castigando aún más entonces”, destaca uno de los mensajes que recibió Diosa Canales.

“Bella muñeca. Una artista de 10. Eres lo máximo”, destacan algunos comentarios en la red social.

“Yo no entiendo porque los venezolanos no le dan el apoyo a esta muchacha ah pero a la Anitta sí siendo que diosa baila mejor. No soy fan de ninguna de las dos pero apoyemos a nuestros venezolanos”, escribió un usuario.

Diosa Canales sabe subir la temperatura en Instagram, como lo hizo con el video que publicó hace unos días donde aparece con un short recordado como una tanga y menea su retaguardia para el deleite de sus seguidores. View this post on Instagram A post shared by Diosa Canales 💋 Dios conmigo (@diosamundial)

Las fotos y videos que comparte la venezolana siempre elevan la temperatura de más de uno, al verla con diminutos atuendos y movimientos candentes. View this post on Instagram A post shared by Diosa Canales 💋 Dios conmigo (@diosamundial)

