Diosa Canales menea su trasero con atrevido outfit que deja ver sus senos y algo más

La vedette venezolana Diosa Canales está elevando la temperatura en Instagram al menear al ritmo de la música su trasero en atrevido y ajustado outfit deja muy poco a la imaginación, ya que desbordan sus senos y apenas y cubre sus partes íntimas.

Y es que Diosa no tiene reparo en mostrar sus bien formados glúteos, con poca ropa, como lo hizo en uno de los videos que ha compartido recientemente en su cuenta de Instagram.

Diosa Canales baila al ritmo de “Mi Tesoro”

“Nuevo trend en #tiktok #mitesoro by @sigicash”, escribió Diosa Canales en su cuenta de Instagram, junto al video donde mueve su retaguardia al ritmo de “Mi tesoro”, interpretado por su espos, el cantante Sigicash.

La venezolana de 35 años viste un top que deja ver desbordados sus senos, ya que le cubre un poco más de la parte de los pezones, mientras que la falda está descubierta por un costado, y solo es sujetada por unas tiras, que despierta la imaginación de sus seguidores y los deja con la duda si usa ropa interior o no.

Pero mientras eso sucede, Diosa Canales contonea sus caderas de un lado para otro, mueve sus brazos y hombros con “Mi Tesoro”.

Movimientos sensuales

Se ve que la joven modelo disfruta al máximo al moverse y menear su retaguardia de manera muy provocativa y sexy.

El video lleva más de 54,000 reproducciones. La famosa ha recibido una serie de comentarios halagadores por parte de sus seguidores en Instagram.

Baila con descarado bodysuit

Pero el que sin duda más le llamó la atención y le fascinó a la venezolana, fue el de Sigicash.

“#MITESORO”, escribió el cantante junto a un corazón.

En otro video, Diosa demuestra que lo suyo es el baile y de los atrevidos, ya que usa un ajustado y sexy bodysuit de tiras de color negro que resalta su retaguardia.

“#meteleturbo Muévelo to to to muevelo to to to”, escribió también la cantante, actriz mientras se recarga en la pared y mueve muy candente su retaguardia al ritmo de la música.

Esos movimientos de cadera son los que seguramente dejaron sin respiración a más de uno, y despertaron bajas pasiones entre los seguidores de Diosa Canales.

Presume retaguardia con tanga de cadena

La venezolana comparte con sus fieles seguidores fotos y videos donde presume su bien formado cuerpo, que mantiene gracias a las fuertes rutinas de ejercicio, que también muestra en su cuenta de Instagram.

A Diosa Canales no le importan las criticas y se muestra casi desnuda, como lo muestra una fotografía que publicó hace unos días donde presume su trasero con una tanga de cadena.

