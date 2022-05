FOTOS: Karol G tiene una doble, ¡y es venezolana!

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Karol G es una de las artistas del género urbano más reconocidas a nivel mundial, y es que con sus canciones ha conquistado y puesto a bailar a millones de personas. Además, sus encantos colombianos no han hecho más que volverla una de las mujeres más cotizadas de la industria.

Sin embargo, todo parece indicar que la intérprete de “Tusa” no es la única con esos rasgos tan particulares, puesto que una venezolana está arrasando en redes gracias a su gran parecido con la famosa.

Se trata de Victoria Díaz, una blogger que comparte diversos consejos de belleza, moda y ya ha logrado amasar una comunidad digital en Tik Tok de poco más de un millón de seguidores.

A través de sus redes sociales, la joven se ha encargado de compartir postales de su vida diaria; no obstante, ha sido su gran parecido con Karol G lo que la ha llevado a catapultarse como una de las favoritas del público. View this post on Instagram A post shared by Victoria Diaz🌈 (@victoriadblog)

Victoria luce con orgullo una cabellera azul, ojos rasgados y labios prominentes, tal y como los rasgos de la intérprete de “Mamiii” y “El Makinón” que la han vuelto el sueño de muchos.

Su gran parecido con Karol G no ha pasado desapercibido para los internautas, quienes no han dejado de enviarle mensajes y uno que otro piropo hacia su belleza: “Wow su parecido es increíble”, “Yo la veo y me tomo una foto con ella pensando que es Karol G” y “Hermosa, toda diosa”, son algunos de los mensajes que se leen bajo sus publicaciones.

