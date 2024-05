Yalitza Aparicio presume foto junto a Jennifer Lopez en un look sacado de revista

La gira de promoción de la cinta “Atlas”, protagonizada por Jennifer Lopez, ha reunido a decenas de estrellas durante su paso por la ciudad de México. Y uno de los encuentros más comentados fue aquel protagonizado por la ‘Diva del Bronx’ y la actriz Yalitza Aparicio.

De acuerdo con una publicación de la protagonista de “Roma”, su interacción se dio durante uno de los paneles que JLo concedió a medios de comunicación mexicanos. La fotografía colocada en Instagram dejó ver a ambas famosas muy sonrientes en compañía de la periodista Martha Debayle.

Para la ocasión, Yalitza Aparicio lució despampanante enfundada en un conjunto de shorts de cintura alta que estilizó con una camisa clásica con un discreto estampado en relieves blancos. Las prendas, que son consideradas un clásico para verano, fueron combinadas con unos zapatos pumps blancos y un cinturón de correa larga que dejó caer al frente.

Para rematar su propuesta, la oriunda de Oaxaca, México optó por un peinado recogido y desenfadado con mechones al frente, y un maquillaje fresco donde predominaron los colores neutrales y mejillas sonrosadas.

Por su parte, Jennifer López recurrió a un vestido midi de corte en A y de escote strapless que remató con unas sandalias de tacón transparentes. Además, añadió un cinturón blanco que acentuó sus curvas y resaltó sus atributos.

Al igual que Yalitza Aparicio, la intérprete de temas como “Jenny from the Block” y “On the Floor” complementó su propuesta con un recogido con fleco y un maquillaje de piel “jugosa” que le dio un aspecto juvenil.

No pasó mucho tiempo antes de que la publicación de la mexicana atrajera la atención de decenas de internautas, quien a su vez se encargaron de dejar mensajes de cariño y apoyo a las famosas: “De Tlaxiaco para el mundo”, “Tu eres la más grande Yalitza!!!”, “Yalitza es la más bella”, “JLo se ve súper joven” y “Todas reinas, se ven fabulosas”, son algunas de las reacciones que se leen en la red.

Seguir leyendo:

• Así es La Casa de la Playa, el increíble lugar donde Yalitza Aparicio se hospeda en Xcaret

• Yalitza Aparicio recibe reconocimiento en Festival de Cine de República Dominicana

• Yalitza Aparicio le dio la bienvenida a sus 30 años con una selfie sin maquillaje