Karol G confesó el lugar más extraño dónde hizo el amor hace un tiempo

Hace unos años, cuando aún no era la super artista internacional que es hoy en día, Karol G dio entrevista que muchos olvidaron. En el programa AutoStarTv en Youtube y dijo cuál fue el lugar más extraño dónde había hecho el amor: en un avión.

“Les juro por Dios. No miento. En un avión. No Pero ya fue una vez y ya… Es muy fácil, pero vea en ese entonces las cobijas ayudaron… Cuando cada quien está en lo suyo y las azafatas nunca pasan…”, fue lo que dijo Karol G en una entrevista que le hicieran hace 5 años, pero que muchos seguramente no conocían. Además, habló de su supuesto romance con J Balvin y ahí dijo que solo son amigos y que siempre se han apoyado. De hecho, él lo dijo hace poco cuando fue el invitado especial de Karol G en Coachella 2022, donde cantaron con el sombrero vuelltiao típico de Colombia. View this post on Instagram A post shared by J Balvin (@jbalvin)

Karol G también dijo que había tenido una relación con alguien del medio y que no le habían quedado muchas ganas de repetir. Sin embargo, eso no sucedió puesto que años después inició su relación con Anuel AA. Al parecer, ambas relaciones terminaron de la misma manera: por una infidelidad. Aunque muchos han dicho también que los problemas entre el novio de Yailin La Más Viral y la colombiana vinieron con el éxito internacional de La Bichota. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

Durante la entrevista, Karol G hizo otras confesiones. Entre ellas, que estuvo un tiempo peleada con Papá G porque ella quiso dejar la música. También que en algún momento fue “la otra”, pero no que no se sintió bien. Por último compartió un momento muy divertido de su infancia, donde se rapó el cabello a un lado y tuvieron que emparejarla haciéndola lucir como un niño.

Karol G se encuentra en medio de su Bichota Tour Latinoamérica y su “$trip Love Tour” que arrancará muy pronto en los Estados Unidos. Esto sin mencionar que se llevó el Billboard a Mejor Álbum Latino y las millones de repoducciones que sigue acumplando su éxito Provenza en Youtube, Spotify e Instagram.

