Top de Karol G casi la deja en evidencia minutos antes que una mujer le lanzara cerveza en la cara en Colombia

La cantante Karol G salió de Coachella 2022 directo a Provenza en Medellín, Colombia. Ahí llegó con su cabello azul y un top tan pequeñito, que por poco la deja en evidencia delante de sus fans. Sin embargo, este sustituto de la colombiana no fue nada comparado al que vivió su equipo de seguridad, cuando una mujer le lanzara cerveza en la cara a la cantante mientras se retiraba del sitio entre la multitud.

La humildad y sencillez de Karol G han hecho el mundo se rinda a sus pies. No es difícil imaginar entonces lo que sienten los propios colombianos sobre La Bichota y cómo ha puesto el nombre de Colombia en lo alto. Sin embargo, en el medio de la multitud que la recibió en Provenza, título de su última canción y del pueblo que visitó en Medellín, la emoción hizo que el busto de la cantante casi se escapara de su top. Por fortuna, lo pudo solventar como toda una profesional. Pero, minutos después, sí vivió un momento un tanto desagradable. View this post on Instagram A post shared by Karol G Site (@karolgsite)

Mientras Karol G sonreía y saludaba a todos sus fans al tiempo que su círculo de seguridad trataba de abrirle espacio para salir del lugar, una mujer se acercó y le lanzó cerveza en la cara. Varias celulares que querían grabar a La Bichota registraron el momento y lo han estado reproduciendo sin descanso en las redes sociales. View this post on Instagram A post shared by Despierta America (@despiertamerica)

A ciencia cierta y hasta el momento de cierre de esta nota, no se sabe quién es la mujer que le lanzó la cerveza en el rostro a Karol G. Tampoco si fue a propósito o si en su defecto, también fue producto de la emoción de la fanática. Lo cierto es que los seguidores de la reguetonera lo reprocharon en redes sociales a la mujer. View this post on Instagram A post shared by ❤‍🔥Karolgupdates❤‍🔥 (@karolgupdates_) Deslizar a la derecha.

No cabe duda que sus escoltas pasaron un pequeño susto. Por fortuna, nada pasó a mayores. Aquí les dejamos justo el videoclip Provenza que se grabó en las Islas Canarias.

