Karol G llora y dedica conmovedor mensaje antes de su presentación en Coachella: “Que me dure una eternidad”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La bella colombiana Karol G por fin hará uno de sus grandes sueños realidad: cantar el festival Coachella 2022, el más grande California y uno de los más importantes dentro de la música. La Bichota publicó un storie en su cuenta de Instagram llorando y dando un conmovedor mensaje a todos sus fans.

“Ya hoy es Coachella: Quiero que me dure una eternidad este momento que soñé tanto“, escribió Karol G al tiempo que lloraba y mostraba sus uñas tricolor de la bandera de Colombia. Ayer la no se olvidó de recordar que estaría hoy en Coachella 2022: “Llegó La Bichota Hij*** de pu****”, con un modelito animal print que puso a botar la baba hasta al más conservador. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

Sin duda Karol G es la artista latina más importante de la actualidad. Viene desde el 2021 conquistado espacios en el medio anglo a pasos agigantados, tal como han hecho también sus paisanos colombianos y máximos exponentes del reggaetón: Maluma y J Balvin. Recientemente recibió el Premio Breaker en los Billboard Woman in Music, que premian a la mujer dentro de la industria musical. Allí un discurso muy emotivo en inglés.

También recibió más de 18 galardones en distintos premios durante el 2021. Su Bichota Tour fue la gira más taquillera de los artistas hispanos. Está grabando una serie para Netflix junto a Sofía Vergara, sacó una línea de calzado Crocs, visitó una cárcel de mujeres en su país natal Colombia, fue portada de innumerables revistas como la de Vogue México y Latinoamérica donde habló cómo “Bichota” cambió su vida y además, Karol G conquistará hoy el festival Coachella 2022.

Una de las grandes incertidumbres de la noches es si Becky G y Karol G cantarán “MAMIII” juntas. Recientemente, la ex de Anuel AA cantó por primera vez en vivo el tema y desde su cuenta de Instagram le pidió a su amiga que la cantaran pronto sobre un escenario. Eso pudiese suceder esta noche pero, hasta el momento del cierre de esta nota, todo era incierto más allá de la emoción de ambas por estar en Coachella 2021. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

Por su parte, Becky G presumió uno de sus famosos bailes pero al ritmo el regional mexicano con un top muy cortito que dejaba parte de sus atributos a la vista. Sin duda, la cantante tiene su origen mexicano a flor de piel. La misma está próxima a estrenar nueva canción y no ha parado de presumirlo en las redes sociales. View this post on Instagram A post shared by Becky G (@iambeckyg)

Hace apenas dos días, Becky G y Karol G estrenaron un segundo video de “MAMIII” y retiraron el primero que habían hecho. EN esta nueva versión aparece Angus Cloud de Euphoria y la modelo, actriz y cantante venezolana Dru Flecha con la participación especial de la ex actriz porno y novia de Jhay Cortés, Mia Khalifa. Sin duda, un combo que promete el mayor de los éxitos así como el que tendrá Karol G esta noche en Coachella 2022.

Sigue leyendo:

Grupo Firme triunfa cantando “Tusa” de Karol G en Coachella y Eduin Caz repite reto de Anitta

A Karol G se le transparentó casi todo desde las Islas Canarias mientras trabajaba en su nuevo proyecto

Karol G se montó con ardientes cacheteros de jean en su Ferrari azul