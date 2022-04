Karol G regala sus Crocs a un grupo de mujeres en Colombia

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Karol G siempre está dando taco de ojo a todos sus fans en Instagram, pero pocas se ven las buenas acciones de la reguetonera. Resulta que Karol regaló sus Crocs a un grupo de mujeres de Colombia que se encargan de cuidar a niños enfermos de cáncer. Recientemente conoció a este grupo de personas en un viaje que hizo a su país natal y ahí visitó la fundación Run2killcancer Foundation y la cárcel El Buen Pastor.

“Hey cómo están. Soy Karol G. Este video es muy especial para todas ustedes que lo están viendo con todo mi amor. Un regalo muy especial. Un regalo que preparé por la labor tan linda y especial que hacen ustedes. Por ser cabezas de familia, por ser emprendedoras, luchadoras, guerreras. Créanme que mucho de lo que ustedes hacen son inspiración para yo también poder hacer cosas grandes y poder contribuir. Les mando un abrazo de mi corazón… Sigan luchando, trabajando. Todo se puede en esta vida, les mando besos…”, fue el mensaje que publicó Karol G en sus stories de Instagram dejando saber a este grupo de mujeres en colombia que les estaba enviando su Crocs.

Karol G le dio este gran obsequio a las mujeres de la Run2killcancer Foundation, quienes se encargan de cuidar a niños con cáncer en Colombia. La reguetonera lo hizo a través de su fundación Con Cora Foundation. Las bellas mujeres le habían mandado un regalo previo a la ex de Anuel AA que era una muñeca pintada por una artista plástica, quien también decidió donar su arte para esta buena causa. View this post on Instagram A post shared by Run2killcancer Foundation (@fundacionr2kc)

La mujeres colombianas le agradecieron el gesto a Karol G y se grabaron dándole gracias a la cantante por todas las atenciones y el increíble detallazo de enviarles sus zapatos. Sin duda, La Bichota está marcando la historia de la mujer latina con sus buenas acciones. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

