Karol G muestra de arriba y de abajo con vestido cortito en Instagram

Después de dejar ver su tanga con un vestido transparente hace pocos días, Karol G desde Los Ángeles volvió a calentar el Instagram pero esta vez con un vestido cortito que dejaba ver sus atributo desde arriba y de abajo. Mismos que obviamente hicieron que sus fans se desbocaran en halagos.

Mientras descansa de las grabaciones de la serie que está grabando para Netflix en la ciudad de Los Ángeles, Karol G aprovecha el tiempo y da “tacos de ojo” a sus fans. Esta vez se puso un vestidito muy abrigado casi muy parecido a los que se usan en navidad, con el mismo estampado y todo, y se descubrió un hombro y mostró los muslos hasta arriba. Además, le agregó unas botas blancas planas al outfit que la hicieron lucir como la reina que es.

Karol G es sin duda toda una majestad de las noticias de entretenimiento en este momento. Si no es por algunos de sus éxitos, como el más reciente al lado de Becky G – “Mami” -, es por algún premio como el BillBoard Women in Music, donde derrochó belleza y talenta la recibe el galardón “Real Breaker” por marcar un antes y un después para las mujeres en la industria de la música, es por sus causas sociales. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

Recordemos que Karol G estuvo de visita en su natal Colombia. Ahí visitó centros donde los más necesitados se dejaron ver con sonrisas al recibir a “La Bichota“ que ha dejado el nombre del país sudamericano muy en alto. Primero fueron uno niños y después le tocó a las reclusas de la cárcel “El Buen Pastor“. Ahí Karol G junto a su equipo llevaron alegría y un mensaje de esperanza a todas las mujeres detenidas dejando claro que: “Siempre hay segundas oportunidades y podemos hacerlo bien de nuevo”. View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news)

Karol G es una de las mujeres más comentadas en los medios de comunicación y en las redes sociales. La ex de Anuel AA, a quien por cierto no paran de lloverle losa escándalos, además es una persona que no para de ponerse retos constantemente. Uno de ellos es saltar de los escenarios y los estudios de música a un set de grabación al lado de nada más y menos que la actriz Sofía Vergara. Junto con su compatriota contarán la historia de “Griselda“, una de las narcotraficantes colombianas más buscadas por las autoridades norteamericanas. View this post on Instagram A post shared by Karol G Site | México (@karolgsite)

Mientras todo esto sucede, les dejamos el éxito de Karol G “Bichota“, con el que reivindica el empeoramiento de la mujer dentro de la sociedad actual y el cual tiene 982 millones de reproducciones en Youtube.

