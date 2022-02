Karol G y su Bichota Tour llegan a Latinoamérica y además se estrena como actriz al lado de Sofía Vergara

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Los éxitos no paran para Karol G. Después un éxito absoluto de su gira por varias ciudades de los Estado Unidos, donde agotó las taquillas en tiempo récord. Ahora, la reguetonera ha anunciado que el Bichota Tour llegará a Latinoamérica y además, ya sabemos que la colombiana se estrena como actriz al lado de la grande Sofía Vergara en la serie “Griselda” que saldrá por Netflix.

“Es HoYyYy es hOyyy !!! Por fin puedo anunciar que nos vamos con el Bichota Tour por Latinoamérica esta vez RELOADED/RECARGADO. VAMOS A PASAR UNA CHIMBA JUNTOS !!! (Pre venta mañana) Que no te lo cuenten. Los Amoooo puesss”, fue el mensaje con el que Karol G dio a conocer a sus fans que llegará a muchos países de Latinoamérica para empoderar más mujeres y bailar sin miedo a nada. Pero este no solo el único anunciamiento que tenemos de Karol G. Resulta que La Bichota se prepara para actuar también con su paisana Sofía Vergara para una serie de Netflix.

Sofía Vergara interpretará a la narcotraficante “Griselda” y Karol G se une al elenco de la serie biográfica de una de las mujeres más perseguidas por la justicia norteamericana. No sabemos a ciencia cierta qué papel representará Karol G, pero sí sabemos que ha estado tomando clases de actuación y que por eso se mudó, no se sabe si temporalmente, a la ciudad de Los Ángeles. Desde donde también saldrá con su Bichota Tour a recorrer Latinoamérica. View this post on Instagram A post shared by Ronda (@revista_ronda)

A continuación te dejamos las fechas de los países de Latinoamérica que visitará El Makinón de Karol G. Los afortunados hasta ahora serán las naciones de: México, Colombia, Buenos Aires, Ecuador, Perú, Honduras, Costa Rica, Panamá y El Salvador. Obviamente y conociendo el “background” de Karol G, terminen uniéndose a más países o quizás hasta repita presentación en algunos como sucedió con el Bichota Tour en los Estados Unidos. Como era de esperarse, su natal Colombia. donde ya se presentó será el punto de partida de la gira.

Colombia

26 de marzo-Barranquilla, Colombia Carnaval y Estadio Romelio Martínez

24 de mayo- Cali, Colombia, Estadio Pascual Guerrero

21 de mayo-Bogotá, Colombia, Movistar Arena

Chile

26 de mayo, Santiago, Chile, Movistar Arena

Argentina

27 de mayo-Buenos Aires, Argentina, Movistar Arena

Ecuador

02 de junio- Quito, Ecuador- Coliseo Rumiñahui

03 de junio-Guayaquil, Ecuador, Coliseo Voltaire

Perú

04 de junio- Lima, Perú, Arena 1

México

08 de junio- Guadalajara, México, Auditorio Telmex

09 de junio- Monterrey, NL, Arena Monterrey

21 de junio- Ciudad de México, Arena CDMX

Honduras

25 de junio-Tegucigalpa, Honduras- Estadio Chochi Sosa

Costa Rica

27 de junio- San José CRI, Estadio Viva

Panamá

28 de junio-Panamá City- Plaza Anador

El Salvador

29 de junio.- San Salvador- Estadio Cuscatlan

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

Por ahora disfruta del éxito El Makinón de Karol G con Mariah Angeliq y que seguramente cantará en su Bichota Tour.

Sigue leyendo:

Karol G juega con la lengua y presume sus nueva joyas en los dientes desde Los Ángeles

Mia Khalifa usa peluca azul y canta como Karol G desde su cuenta de Instagram

Yailin La Más Viral llega mostrando las “boobies” a juego de la NBA con Anuel AA tal como hizo Karol G

Yailin La Más Viral, rival de Karol G, presume cómo quedó después de la cirugía usando un sostén blanco