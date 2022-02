Mia Khalifa usa peluca azul y canta como Karol G desde su cuenta de Instagram

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La ex actriz porno Mia Khalifa vuelve a ser noticia y esta vez no por uno de sus desnudos o su atrevidos atuendos sino por colocarse una peluca azul y cantar como Karol G en perfecto español y dejarse ver en Instagram. “No me vuelvas a engañar que hasta boté el celular de lo tóxico que eres se volvió perjudicial”, parte de la letra de la canción “Mamiii” de La Bichota que se le escucha cantar a una de las chicas consentidas de la firma Playboy.

Mia Khalifa comenzó una relación con el reguetonero Jhay Cortez, con el que siempre presume su amor y además, de quien se ha vuelto inseparable. Si no es ella que lo acompaña a sus presentaciones, es él que el que le hace compañía en sus compromisos laborales. De hecho, el reguetonero ha salido a defenderla hasta con las garras. Esto, después que muchos criticaran el hecho, que la actriz y modelo de origen libanés, se haya dedicado al cine para adulto y se haya convertido en toda una actriz porno reconocida por muchos. Pero ella decidió retirarse hace un tiempo y, desde entonces, modela, es imagen de Playboy y además está muy feliz cantando como Karol G y con peluca azul y todo. View this post on Instagram A post shared by @jhayco

Justo hace unos días, Mia Khalifa, quien es amante del lujo y las joyas, colocó una cadena en el medio de su tanga y causó furor. Pero como si eso no fuera poco, la propia Mia Khalifa hace sesiones de fotos desde su nueva casa en el desierto. Misma en la que hemos visto al reguetonero Jhay Cortez pasar excelentes momentos y sobre todo románticos con la ex actriz porno. View this post on Instagram A post shared by Mia K. (@miakhalifa)

Mia Khalifa no solo ha sido criticada por tratar de eliminar sus video porno sino por sus supuestos cambios a lo largo del tiempo. Muchos son los sitios web que no olvidan el pasado de la influencer y han publicado varios antes y después de la Playboy. Pero lo cierto es que, aún así, la ex actriz porno no para de llamar la atención de muchos por su exuberante belleza y también muy buen sentido del humor. Aquí les dejamos el video del tema original de Karol G, “Mamiii“, que ya cuenta con millones de vistas en Youtube.

