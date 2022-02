Mia Khalifa colocó una cadena en el medio de su tanga color turquesa

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La sensual modelo e influencer Mia Khalifa volvió a calentar el Instagram al presumir su última sesión de fotos en hilo dental. Muy quitada de la pena y con la sonrisa que la caracteriza, la ex actriz porno colocó una cadena que atravesaba su tanga, tal como hizo Karol G con una cadena también días atrás en su busto.

Con un bikini color turquesa y posando desde una casa en Utah, Mia Khalifa decoró su tanga con una cadena dorada que la atravesaba de costado a costado en las cadenas. Mia es fan de las joyas y siempre tiene modelos distintos. Muchas veces en los pies, las manos e incluso, en ocasiones, en los uñas. Esta vez su retaguardia fue el lugar que escogió la novia del reguetonero Jhay Cortez para hacer brillar su sensualidad. View this post on Instagram A post shared by Mia K. (@miakhalifa) Deslizar a la derecha

Precisamente hace unas semanas, Jhay Cortez tuvo que defender a su novia Mia Khalifa con las garras de los ataques de los haters en las redes sociales. Muchos le critican al cantante de regueton que sea haya hecho novio de una actriz porno. Pero, la verdad es que Mia Khalifa tiene tiempo que se retiró y ha tratado de desligarse de la industria y de sus videos porno desde hace rato. Ahora está dedicada a contenido en redes sociales y además a acompañar a su amor todo el tiempo en sus presentaciones. No hay duda que Mia Khalifa es una de las preferidas de los internautas. View this post on Instagram A post shared by @jhayco

Sigue leyendo:

Te llevamos a conocer el interior de la casa donde Mia Khalifa seduce a sus fans con su belleza

Critican a Mia Khalifa por unirse a OnlyFans, y ella agradece posando en ropa interior

Mia Khalifa enloquece a sus fans con su “pechonalidad” en sensual foto