El reguetonero Jhay Cortez defiende con garras a su novia, la actriz porno Mia Khalifa

Hace unas semanas, Jhay Cortez comenzó a compartir en su cuenta de Instagram fotografías y videos con la atractiva morena que aparece en el videoclip de su sencillo ‘En mi cuarto’ para presentarla oficialmente como su novia. La joven se llama Mia Khalifa y es un ex actriz porno. Muchos de los seguidores del reguetonero no han tardado en reconocerla como una antigua estrella del cine para adultos, en especial después de que el pasado fin de semana le acompañara sobre la alfombra roja en un festival mexicano. Obviamente, le han dicho de todo al puertorriqueño y él salió a defender a su novia ex actriz porno, Mia Khalifa.

Aunque salta a la vista que el Jhay Cortez y Mia Khalifa están muy enamorados, desgraciadamente el trabajo de Mia ha causado un gran revuelo, hasta el punto de que su famoso novio ha decidido hacer unas raras declaraciones al respecto para dejar claro que los comentarios malintencionados que ha escuchado en los últimos días no le afectan lo más mínimo. “Estoy acostumbrado. La gente que hace música y hace las cosas bien, y tiene éxito, está acostumbrado a las críticas”, ha afirmado en el programa de televisión ‘De primera mano‘ para afirmar que no le importa lo más mínimo lo que diga el resto del mundo.

Jhay Cortez ha aclarado que lo único importante para él es lo feliz que se siente junto a Mia Khalifa porque en la actualidad se encuentra en una de las mejores etapas de su vida personal. View this post on Instagram A post shared by Mia K. (@miakhalifa)

