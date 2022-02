Karol G y su mejor amiga usan tops transparentes y diminutos desde la playa y enloquecen a los fans de “La Bichota”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

No obstante con haberse desnudado como una sirena en candente sesión de fotos en el agua, la colombiana Karol G además se tomó fotos con su mejor amiga, Erika Ortega, con unos tops transparente una y la otra con uno diminuto que dejaban a la vista parte de su cuerpazo y sobre todo resaltaba el busto de ambas desde la playa.

A pesar que muchos dicen que Karol G lo que quiere es llamar la atención de Anuel AA, mientras este solo monta videos con Yailin La Más Viral, el nuevo amor del cantante. La verdad es que ella ni lo menciona. Por el contrario, se ha tomado los pocos momentos que tiene para descansar, en disfrutar rodeada de sus amigos. Las fotos de ella con una de sus mejores amigas, Erika, así lo prueban. La Bichota tenía puesto un top marrón cortito y la otra colombiana, uno transparente y negro al tiempo que disfrutaban del sol en la playa. View this post on Instagram A post shared by Erika Ortega (@erikita1)

Karol G se encuentra en la ciudad de Los Ángeles, desde donde siempre presume la vista de su casa. También pudo asistir al Super Bowl 2022 para irse luego sin sostén y vistiendo solo una tanga a la fiesta privada de Drake ahí en la misma ciudad. View this post on Instagram A post shared by KAROL G ꪜ (@karolgificial)

En cuanto a trabajo, Karol G sacó el tema “Mamiii” con Becky G, y muchos dicen que es una indirecta para Anuel AA. Pero lo mismo han dicho de la propia Yailin La Más Viral cada vez que sale cantando en redes sociales. Por otro lado, sus fans andan pidiendo a gritos en redes sociales que haga el Bichota Tour en Latinoamérica. Esto después del éxito obtenido con la misma gira por varias ciudades de los Estados Unidos, República Dominicana y Puerto Rico.

No hay duda que La Bichota llegó para quedarse y para hacer historia dentro de la industria musical, no solo latina sino anglo también. Aquí les dejamos uno de los éxitos más vistos de Karol G en Youtube, “El Makinón”.

