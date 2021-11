¡Anuel AA cantó con Karol G en El Coliseo de Puerto Rico! El público no paró de pedir que se besaran

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Karol G estuvo por segunda noche consecutiva en el Coliseo de Puerto Rico José M. Agrelot con entradas agotadas y con una noticia en plena tarima que literal hizo enloquecer a sus fans. Anuel AA se apreció por sorpresa y cantó junto a Karol G después de mucho tiempo. Los presentes no pararon de pedir que se besaran.

Mientras Karol G aparecía ya recuperada de su aparatosa caída presumiendo un ardiente hilo dental, su ex novio, el también reguetonero Anuel AA, hizo acto de presencia en plena tarima y cantó junto a la “Bichota” Karol G. Por supuesto, los fanáticos de ambos “bebecitos” enloquecieron y querían ver más de este par juntos.

“…Él y yo juntos crecimos un montón, aprendimos un montón… Pasamos muchas cosas juntos, pasamos muchas chimbas, pasamos muchas cosas… Nunca habíamos podido hablar, pero lo he dicho muchas veces en muchas de canciones: gracias… Por todo lo que logramos, por todo lo que hicimos… Te amo...”, dijo Karol G con la voz entrecortada mientras Anuel AA estaba parado frente a ella viéndola firmemente y todo los presentes en el Coliseo de Puerto Rico de testigos.

Anuel AA por su parte respondió diciendo también lo que Karol G representa para él y sellaron esa etapa con un muy afectuoso abrazo de dos personas que se amaron mucho, pero que transformaron su amor en medio de una gran industria como lo es la música y mucho más, en el género urbano. View this post on Instagram A post shared by KAROL G • QUEEN 👑💞MUSIC 👸🏼 (@karolg._queen)

En redes sociales todos especulan si de verdad Karol G no sabía que Anuel AA se aparecería en el concierto de su “Bichota Tour” o si simplemente era parte del show. Cuando los fans pidieron que se besaran, “El Makinón” de Karol G dijo que no con una señal de su mano, pero aún así se quebró al hablar de Anuel AA en frente de él. Sin duda alguna, estos “bebecitos” representan un momento muy tierno para muchos de fans y será imposible olvidar que ellos fueron una de las parejas más querida dentro de la industria musical. View this post on Instagram A post shared by KAROL G & ANUEL NEWS (@karolg.anuel.news)

