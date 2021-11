“El Makinón” de Karol G usó un bodysuit al estilo calzón chino: pequeñito por delante

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La colombiana Karol G no pone reparo a la hora de presumir sus encantos para todos sus fanáticos que han asistido a los conciertos de su gira “Bichota Tour“. En esta oportunidad estaba en Los Ángeles y muy quitada de la pena salió a cantar con un bodysuit tan pequeñito que le dijeron que parecía calzón chino es decir, muy pequeñito por delante.

Karol G le voló la imaginación a muchos al hacer sus sexys movimientos en tarima para interpretar sus mejores éxitos, pero también para dejar a la vista su increíble figura. Misma que viene cambiando desde hace rato con un estricto régimen de ejercicios y qué mejor manera de mostrarle a todos que ella es la más “Bichota” de todas que un bodysuit de látex y correas de bien diminuto por la parte de adelante pero lo parte de atrás también, cosa que dejaba su retaguardia a la vista de todos.

La reguetonera Karol G no para de ser muy cercana a su público y por eso siempre hace un “stop” en su presentación para hablar con ellos o darles algunos consejos a las mujeres para empoderarlas y dejarles claro, que no necesitan a ningún hombre a su lado para cumplir sueños y ser lo que ellas quieran. View this post on Instagram A post shared by KAROL G • QUEEN 👑💞MUSIC 👸🏼 (@karolg._queen)

Karol G sigue a tope con su gira “Bichota Tour” y tendrá algunos altos para asistir a los American Music Awards 2021 en los que tiene dos nominaciones. Además acaba de lanzar un video promocional de un nuevo videojuego para XBOX sin mencionar que tiene una propia marca de chiclets y de ropa y encima, es la primera mujer latina en ser imagen de la marca Smirnoff. No hay duda que Karol G no quiere dejar para nadie.

