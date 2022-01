Con tremendo hilo dental, Karol G conquistó a la República Dominicana y presumió su retaguardia

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Una vez más la explosiva Karol G vuelve a demostrar por qué es El Makinón. La colombiana culminó con éxito su gira Bichota Tour 2021 por varias ciudades de los Estados Unidos. Pero, este año arrancó desde República Dominicana donde puso a vibrar la tarima usando un hilo dental de correas que dejó toda su retaguardia a la vista.

Ya este modelito se lo habíamos visto en tonos beige y rojos, pero ahora el hilo dental de Karol G fue negro y con el mismo presumió su voluptuosa retaguardia y cantó los temas que la han llevado a la cima de la industria musical del género urbano. Muy quitada de la pena, La Bichota bailó junto a su sexy cuerpo de baile elevando la temperatura de todos los que fueron a verla en la República Dominicana. View this post on Instagram A post shared by KAROL G • QUEEN 👑💞MUSIC 👸🏼 (@karolg._queen)

Justo de ahí es la nueva novia de Anuel AA, Yailin La Más Viral. De hecho, el propio ex de Karol G se encontraba en la isla disfrutando de una película en el cine con su nueva amada, mientras Karol G conquistaba el público del lugar. Se nota que cada uno ya tomó su camino en materia del corazón. View this post on Instagram A post shared by ❤‍🔥Karolgupdates❤‍🔥 (@karolgupdates_)

Otro de los outfits que usó Karol G en el concierto en República Dominicana fue una tanga de brillantes por encima del pantalón. Este es uno de los estrenos de la cantante, pues nunca antes lo había usado encima de un escenario. View this post on Instagram A post shared by KAROL G • QUEEN 👑💞MUSIC 👸🏼 (@karolg._queen)

Hace unos días, Karol G llegó con vestidito muy corto y casi muestra más allá de las piernas a un juego de la NBA. La colombiana arribó al lugar agarrada de la mano de su mejor amigo para ver jugar a Los Lakers y causó estragos a su paso. También confirmó que ya se encuentra trabajando en su nuevo disco. Sin embargo, no quiso responder a la pregunta de si haría algunas colaboraciones en el mismo.

Sigue leyendo:

Karol G presume sus atributos al usar un top negro con amplio escote

Karol G aparece recuperada y presumiendo ardiente hilo dental

Karol G triunfa con descarado hilo dental blanco en su “Bichota Tour”