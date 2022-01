Anuel AA y Yailin La Más Viral se dan besos, mensajes, rosas y hasta osos de de peluche gigantes ¡Adiós Karol G!

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

No hay duda, Anuel AA y Yailin La Más Viral son pareja. Después de semanas de rumores, dimes y diretes el ex de Karol G por fin dijo adiós al despecho que cargaba por la reguetonera colombiana. No solo se dejaron ver dándose besos románticos sino que también intercambiaron mensajes en las redes sociales. Además, la cantante de trap dominicana estaba en el hospital recuperándose de una intervención quirúrgica y de pronto, recibió cientos de rosas rojas y osos de peluche gigante.

“Sin palabras gracias por hacerme tan feliz en tan poco tiempo EMMAAA”; escribió Yailin La Más Viral en su cuenta de Instagram al tiempo que mostraba las rosas y los osos gigantes de peluche el ex de Karol G, Anuel AA, le envió al centro hospitalario. El mensaje de la dominicana indica que la pareja no tiene mucho tiempo enamorada por lo que, quizás esta chica no sea la causante de la separación de Anuel AA y Karol G. Recordemos que siempre se ha manejado la teoría de una posible infidelidad por parte del cantante boricua. Además de las propias indirectas que Karol G ha lanzado en varios de sus conciertos.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

Ante esta respuesta de cariño de Yailin La Más Viral, Anuel AA le respondió: ” @yailinlamasviralreal Mía!!!!!!! más mía que tuya”, mensaje que acompañó con “emojis” de rosas, corazones y caras de diablito. Si hay algo que ha dejado de ver la pareja es lo fogosa que es. De hecho, los captaron dándose besos en lo que parecía ser un sitio público. View this post on Instagram A post shared by TRAPCHILL (@trapchill_official)

La buena noticia es que entre Anuel AA y Karol G las asperezas quedaron limadas, pues decidieron perdonarse y darse una oportunidad como amigos. Esto se selló el día que Anuel AA se apareció en el concierto que dio Karol G en El Coliseo de Puerto Rico durante su Bichota Tour. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

Por su parte, Karol G, no ha dado señales de posible romance y afirmó en días recientes que ya está preparando su segundo disco. Además, la reguetonera cantará en Coachella 2022. Su gira el año pasado fue de las más importantes del 2021 y recibió más de 30 galardones de la industria musical. Hace unos días, la cantante se paseó con su mejor amigo, Daiky Gamboa, durante un juego de basketball de Los Lakers en la ciudad de Los Ángeles. View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news)

Sigue leyendo:

¡Karol G tiene reemplazo! Anuel AA pasa la noche con su explosiva nueva conquista

Karol G y Anuel AA pasan la página en el camerino de la cantante

Una fan trata de besar a Anuel AA, ex de Karol G, este la rechaza y después se ríe de ella