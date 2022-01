Anuel AA presume la voluptuosa retaguardia de su novia Yailin La Más Viral

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Ya es prácticamente oficial que si Anuel AA, ex de Karol G, no tiene una relación con la también cantante Yailin La Más Viral, al menos se la están pasando muy bien juntos. Al punto que el propio Anuel AA presumió la retaguardia de su “novia” en una de sus historias de Instagram.

Todo parece indicar que Karol G, en materia de temas del corazón, ya es pasado para Anuel AA. De hecho, después que Anuel AA y Karol G cantaron en el El Coliseo de Puerto Rico y de ella publicar una foto desde el camerino donde se ve que ambos pasaron la página, Anuel AA se ha dejado ver con su nueva conquista. Se trata de la cantante de trap Yailin La Más Viral y es dominicana. Pero, al igual que “La Bichota”, posee una voluptuosa retaguardia, misma que el propio Anuel AA ha presumido en sus redes sociales. View this post on Instagram A post shared by NOTICIAS URBANAS 24.7 / 🇨🇴🇦🇷🇵🇷 (@flowurbano24.7)

Esto ha hecho que muchos de los fans de Karol G se noten un tanto molestos pero, mientras esto sucede, Karol G la pasa bomba también con sus amigos y sigue cosechando éxitos. La reguetonera se presentará en Coachella 2022. Esto sin mencionar los 37 premios que recibió durante el 2021 y la gira con taquillas agotadas durante su Bichota Tour. Anuel AA, por su parte sigue promocionando sus recientes temas musicales y trabajando en estudio cerca de quien aseguran es la nueva novia del trapero, Yailin La Más Viral. View this post on Instagram A post shared by 👹NOTICIAS DEL GENERO URBANO🔥 (@yeyetontv)

De hecho, todo indica que hace unos días Anuel AA y su nueva conquista pasaron la noche juntos en un hotel en República Dominicana. Pero la verdad es que, hasta el momento, ni Anuel AA, ni Yailin La Más Viral, ni mucho menos Karol G se han pronunciado al respecto. View this post on Instagram A post shared by 👹NOTICIAS DEL GENERO URBANO🔥 (@yeyetontv)

