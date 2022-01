¡Karol G tiene reemplazo! Anuel AA pasa la noche con su explosiva nueva conquista

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Después de haber pasado la página al cantar juntos en El Coliseo de Puerto Rico, los reguetoneros Anuel AA y Karol G siguen cada vez más lejos en materia de amor. Todo indica que la cantante colombiana ya tiene reemplazo y así se pudo deducir al reguetonero postear unas historias en su cuenta de Instagram, donde Anuel AA dejó evidencia que habría pasado la noche con su nueva conquista en un lujoso hotel de República Dominicana.

Precisamente de ese lugar es la mujer con la que se le ha relacionado el cantante Anuel AA. Su nombre Yailin, pero su nombre artístico es Yailin La Más Viral. Es cantante y una mujer muy exuberante que hace que todos voltean a verla por sus explosivos atributos. Así que, “El reemplazo de Karol G“, como señalaron muchos fanáticos de los cantantes en las redes sociales, parece agarrar cada vez más terreno. Anuel AA ya no se esconde en sus apariciones con su explosiva conquista y ella, tampoco.

Yailin La Más Viral publicó una historia en sus redes sociales donde aparecía en un lujoso hotel y en medio de las sábanas. Se notaba que alguien estaba a su lado. Al día siguiente, Anuel AA publicó también unas historias donde se pudo notar que ambos estaban en el mismo lugar y que habrían pasado la noche juntos y así lo dejó saber Yeye On Tv, plataforma dedicada a noticias del género urbano. Pero, hasta el momento, ninguno ha confirmado o negado la relación de manera oficial. View this post on Instagram A post shared by 👹NOTICIAS DEL GENERO URBANO🔥 (@yeyetontv)

Mientras, Karol G sigue disfrutando en familia de unas merecidas vacaciones después de haber arrasado con un éxito impresionante en las taquillas de su Bichota Tour 2021. Todo indica que “los bebecitos” ya no volverán a estar juntos como pareja, pero siguen dejando claro que el respeto y admiración está más presente que nunca entre ellos. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

