Con un mínimo hilo dental, Karol G le cantó a Colombia un Vallenato

Por fin la cantante Karol G está en su tierra natal Medellín, Colombia, donde desde hace rato tenía la taquilla agotada. La Bichota salió a darle con todo en los que ella ya había dicho serían sus conciertos más importantes. No solo por ser su lugar de nacimiento sino porque ahí comenzó su sueño de ser una gran cantante de reguetón hace 15 años atrás. Hoy, ese sueño está cumplido. Karol G salió a cantar en el estadio Atanasio Girardort de Medellín con un hilo dental blanco y cantando Vallenato para todos sus paisanos.

La ex de Anuel AA, Karol G, no podía ocultar su emoción en la primera noche en Medellín. Sin dudarlo, invitó a la acordeonista María Silena Ovalle (una de las mejores instrumentistas de ese país) y le rindió un tributo a sus raíces colombianas cantando uno de los géneros tradicionales de ese país, el Vallenato. Obviamente, el recinto se venía abajo entre gritos, llantos y por supuesto, banderas de Colombia. Esto sin mencionar el derroche de sensualidad de Karol G al vestir uno de sus acostumbrados bodysuit del Bichota Tour que se convertien en hilo dental por detrás. View this post on Instagram A post shared by Maria Silena Ovalle Lopez (@masilenaovalle)

Hace pocos días, Karol G se presentó el El Coliseo de Puerto Rico y Anuel AA se apareció en tarima. El público no podía de la emoción y pedían que se besaran, pero Karol G lo que hizo fue dedicarle unas palabras de agradecimiento y también quebrarse al decirle: “Te amo”. La buena noticia es que ellos mismos decidieron pasar la página ya luego en el camerino y han quedado como dos personas que se aman pero que ya cerraron ese ciclo de pareja y ahora son muy buenos amigos. View this post on Instagram A post shared by KAROL G & ANUEL NEWS (@karolg.anuel.news)

