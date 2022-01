A Karol G por poco se le ve más allá de las piernas

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Karol G no para de dar de qué hablar. Resulta que, con el mismo mini vestido que llegó agarrada de la mano de su mejor amigo a un juego de Los Lakers en la ciudad de Los Ángeles, posó para la prensa. Pero en una de esas, el ángulo de una de las cámaras estaba más atrás y la reguetonera fue captada mostrando sus piernas, pero por poco se le ve más allá de las mismas. Es decir, casi muestra la retaguardia.

La retaguardia de Karol G casi queda expuesta, pero ella muy quitada de la pena no puso reparo en sonreír con la simpatía y dulzura que la caracteriza. No hay duda que los éxitos de Karol G están dando sus frutos. Hace unos años hubiese sido casi impensable que una latina, y más del género urbano, se sentara en las primeras filas para presenciar un juego de la NBA en calidad de invitada especial. View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news)

Todo esto sucede días después que anunciaran la presentación de Karol G en Cochella 2022 y mientras su ex Anuel AA presumía la retaguardia de su nueva novia en las redes sociales. La afortunada y dueña del corazón en la actualidad de Anuel se llama Yailin La Más Viral y es una cantante de trap dominicana. De hecho, Anuel AA le envió flores y osos de peluche gigantes a Yailin mientras esta se recupera de una intervención quirúrgica. View this post on Instagram A post shared by Yailin la Mas Viral ♋️🧿 (@yailinlamasviralreal)

Pero Karol G y Anuel AA pasaron la página y así se lo dejaron saber a todos sus seguidores el día que cantaron juntos en El Coliseo de Puerto Rico. Pese haber terminado, los ex “bebecitos” divirtieron a los fanáticos de ambos, quienes se quedaron con las ganas de ver una reconciliación entre ellos y sobre todo, un beso. Así que todo indica que Anuel AA ya encontró el amor de nuevo y Karol G sigue dedicada a su carrera y al empoderamiento de todas las mujeres que la admiran.

